وفد من الطيران المدني المصري في زيارة للمطارات الليبية

طرابلس 30 مايو 2021 (وال)- قام وفد من مصلحة الطيران المدني المصري اليوم الأحد، بزيارة لمطار معيتيقة الدولي، وذلك للوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تشغيل المطار، وتمهيدًا لاستئناف الرحلات بين من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي.

هذا ويرافق الوفد فريق مكلف من قبل السيد وزير المواصلات، مكون من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات، وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية.

وعقد اجتماع في مقر إدارة مطار معيتيقة الدولي، بين الوفد والفريق المكلف، مع إدارة المطار، وتم بعد ذلك القيام بجولة داخل بعض مرافق المطار لمتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة.

ويعتزم الوفد أيضًا زيارة مطاري مصراتة وبنينا الدوليين، للوقوف على الإجراءات المتبعة بهما، وتحديد إمكانية عودة تسيير الرحلات الجوية منهما إلى مطار القاهرة الدولي. (وال)

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