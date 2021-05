سوريا .. دفعة طلاب ثانية قادمة من لبنان لتقديم الامتحانات العامة

وصلت اليوم دفعة ثانية من الطلاب السوريين المقيمين في لبنان، لتقديم الامتحانات العامة، حيث بلغ عددهم 120 طالباً سوريا سيخوضون الامتحانات.

وقال مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج، لوكالة الأنباء السورية “سانا” أن: “إجمالي عدد الطلاب القادمين بلغ 290 طالباً سورياً لافتاً إلى أن المديرية خصصت ثلاثة مراكز لاستضافتهم في بلدتي (يابوس وجديدة يابوس) الحدوديتين بالإضافة إلى بلدة الروضة”.

وأضاف: “المديرية استكملت كل التجهيزات اللازمة لاستضافتهم بالتعاون بين وزارة التربية ومحافظة ريف دمشق ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري من تأمين كافة مستلزمات الإقامة ووسائل النقل وتقديم الدعم النفسي ووضع برامج لإقامة دورات تقوية ومراجعة المنهاج خلال مدة الامتحانات”.

وفي الشأن السوري، جرى اليوم الأحد، إطلاق خدمة التداول الإلكتروني لأول مرة في سوريا، من خلال تطبيق ألفا كابيتال بهدف مواكبة عملية التحول الرقمي وذلك في مقر سوق دمشق للأور اق المالية.

إذ أعلنت سوق دمشق للأوراق المالية بالتعاون مع شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية اليوم عن بدء العمل بخدمة التداول الإلكتروني، من خلال التطبيق الرقمي الخاص بها.

وعرض سوق دمشق للوراق المالية الخصائص والميزات التي تتمتع بها خدمة التداول الإلكتروني عبر التطبيق ألفا كابيتال الجديد، إذ سيلحظ المستثمرون أن التطبيق سيتيح لهم سهولة التعامل مع أوامر البيع والشراء التي ستوجه إلى السوق عبر نظام التداول.

كما سيسمح التطبيق للمستثمرين بمتابعة حركة السوق بشكل لحظي وكذلك الاطلاع على حركة الأسهم ومراقبة سهم معين أو مجموعة أسهم وملاحقة تحديثات محفظة العميل بسرية وأمان.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ألفا كابيتال الياس شاهين، أن: “التداول الإلكتروني هو جزء من التحول الرقمي وأسرع من التداول التقليدي ويختصر المدة الزمنية لتنفيذ الطلب الواحد لتصبح جزءاً من الثانية ما يتيح للمستثمر أن يقتنص الفرص الاستثمارية بشكل سريع”.

ولفت رئيس ألفا كابيتال إلى: “اعتماد أحدث التكنولوجيا فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتكون سريعة وبنفس الوقت أمينة وفيها حماية عالية للمستثمر”.

وفي سياق آخر، تتجه بعض المصارف الخاصة العاملة في سوريا لاعتماد خدمة الدفع الإلكتروني، فقد أطلق بنك سورية الدولي الإسلامي خدمة نقاط البيع P.O.S، وهو أول البنوك التي تطلق هذه الخدمة في البلاد.

