السنوار يؤكد أن حماس كانت على استعداد لوقف النار فوراً

أكد يحيى السنوار ، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في قطاع غزة، أن حركة حماس كانت على استعداد لوقف النار في غضون الساعات الأولى.

وأشار السنوار إلى أن هدف حماس من الجولة الأخيرة كان إيصال رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي لا أكثر.

وقال: “كنا جاهزين لوقف إطلاق النار بعد ساعات من بدء تفجر هذه الجولة.. أبلغنا الوسطاء في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث.. أبلغنا الإخوة المصريين والقطريين والممثلين عن الأمم المتحدة أن لدينا استعداد لوقف إطلاق النار فورا ودون شروط”.

وتابع يحيى السنوار: “فقط أردنا أن نوصل رسالة إلى الاحتلال بأنه لا يمكننا أن نقبل أن يستفرد بالمسجد الأقصى والقدس وبأهلنا في الشيخ جراح وأن يستمر في سياسته التي تخالف القانون الدولي والقرارات الدولية في القدس والضفة الغربية بالاستيطان ومصادرة الأراضي واستمرار الحصار ضد أهلنا وضدنا في قطاع غزة وباستمرار سياسات الفصل العنصري والتمييز العنصري ضد أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948″، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن الفلسطيني، كشفت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، عن دعوة لعقد مؤتمر للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وجهتها مصر بالتزامن مع جملة مطالب للوفد المصري لكلا الطرفين.

إذ طالب الوفد الأمني المصري برئاسة عباس كامل رئيس الاستخبارات المصري، الفصائل الفلسطينية بالتعهد بعدم إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

كما توجه عباس كامل، الذي يقوم بزيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، بطلب إلى إسرائيل لوقف الاستيطان وتعليق إجلاء الفلسطينيين.

كما عرض كامل على الطرفين مشروع هدنة يتم تحت مراقبة دولية.

وأيضاً طلب الوفد المصري من إسرائيل تعليق عمليات الاغتيال التي تنفذها ضد قادة حركة حماس.

وعن تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، جرى عرض إقامة الصفقة بين حماس وإسرائيل بيد أن إسرائيل، اشترطت لتخفيف الحصار عن غزة أن يتم إنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وبالتزامن مع زيارة الوفد الأمني المصري لفلسطين وإسرائيل، يزور وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الأحد، العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية بلاده إلى مصر منذ ثلاثة عشر عاماً.

ونشر أشكنازي، عبر حسابه الرسمي على تويتر يشكر نظيره المصري على دعوته قائلاً: “شكرا على دعوتك وزير خارجية مصر سامح شكري وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما”.

