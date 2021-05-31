تركيا تزود السودان بمنحة لقاحات تخص الثروة الحيوانية

صرح وزير الثروة الحيوانية، حافظ إبراهيم، أن تركيا قدمت للسودان منحة من اللقاحات والأمصال الخاصة بصحة الحيوان.

وأشار وزير الثروة الحيوانية إن الزيارة إلى تركيا جاءت في وقت مهم للبلاد وذلك:” لإعادة العلاقة بين شعبي البلدين، واعتبرها فرصة لشرح المسائل المتعلقة بشكل العلاقة وحكومة ما بعد الثورة، مؤكداً أن الحكومة تعمل بإرادة حقيقية للانفتاح على العالم الخارجي والاندماج في الأسرة الدولية”.

الجدير بالذكر أن الوزير السوداني كان قد توجه في وقت سابق إلى تركيا مع وفد رفيع المستوى، ناقش في الزيارة سبل التعاون في المعامل البيطرية والتقانة والمسالخ.

كماوأعتبر تجربة تركيا في المجال بالرائدة، مشيراً إلى أن مسلخ الكدرو تجربة تركية رائدة، وفقا لموقع أخبار السودان

وبدوره قال السفير عادل إبراهيم، إن الوفد الرفيع الذي زار تركيا والذي ضم وزراء الطاقة والنفط الزراعة والغابات الثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والطرق والجسور والنقل، يؤكد مدى أهمية هذه الزيارة حتى تتبلور لفائدة البلدين.

وأوضح أن الجانبان اتفقا على تواصل تبادل الزيارات مستقبلًا، ووصول وفود تركية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والكهرباء والنفط.

الجدير بالذكر أن محمد حمدان دقلو حميدتي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان، تلقى في 19 مايو الجاري، دعوة رسمية لزيارة تركيا من قبل نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي.

إذ سلم السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، إلى حميدتي رسالة خطية من أوكتاي تفيد بدعوته الرسمية لزيارة تركيا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والسودان.

وأوضحت الرسالة أن الدعوة الرسمية التي تم توجيها إلى حميدتي لزيارة تركيا خلال يومي 27 و28 من شهر مايو الجاري.

وفي ذات السياق، قالت تركيا الأربعاء الماضي إنها تسعى لاتباع سياسية جديدة مع السودان، من خلال تقريب وجهات النظر بين سلطتي البلدين، وتنفيذ زيارات متبادلة لوفود رفيعة المستوى خلال الفترة القادمة.

في الأثناء عقدت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي اجتماعًا مع السفير التركي لدى السودان عرفان نذير أوغلو، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.

هذا وأجرى حميدتي والوفد المرافق له العديد من المباحثات مع الجانب التركي، تم الاتفاق خلالها علي تحديث كافة الاتفاقيات السابقة وسبل إزالة التحديات التي واجهت تنفيذها.

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