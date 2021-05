دول الإتحاد الأوروبي تبدأ العودة إلي سوريا تدربجياً

كشفت نقابة المحاميين السوريين، أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تدريجيا بالعودة إلى سوريا، كما ووقعت النقابة عقد مع القائم بأعمال السفارة القبرصية في سوريا، سيفاك أفيديسيان، لاستئجار عقار جديد للسفارة في دمشق.

وأكدت النقابة في بيان أصدرته قالت فيه:” إن عقد الإيجار وقعته مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في سوريا يمثلها نقيب المحامين، الفراس فارس، وسفارة جمهورية قبرص يمثلها، سيفاك أفيديسيان، القائم بالأعمال الأصيل لجمهورية قبرص”.

من جانبها، قالت السفارة:” أن مؤسسة الخزانة ستؤجر عقارها الكائن في منطقة أبو رمانة للسفارة القبرصية ببدل إيجار ممتاز، يعادل أضعاف بدلات الإيجار السابقة”، مؤكدة أن ذلك ينعكس على تحسين وإنعاش موارد صندوق الخزانة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنك.

هذا وترفض بعض الدول عودة علاقاتها مع سوريا، أبرزها دولة قطر حيث أكد وزير الخارجية القطري، أن بلاده تستبعد تحسن العلاقات مع النظام السوري، وذلك عقب إعلان فوز الرئيس بشار الأسد بولاية رابعة، مشيرة إلى غياب “الحل السياسي” للأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع تلفزيون “العربي”:” إن بلاده لا تعتزم تطبيع العلاقات مع سوريا بعد فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة الأسبوع الماضي”.

وأضاف الوزير: “لم نر أي أفق لحل سياسي يرتضيه الشعب السوري حتى الآن.. لم نر أي تقدم في ذلك، هناك استمرار في نفس النهج والسلوك”.

وأردف بالقول :”لا يوجد لدينا أي دافع لعودة العلاقات في الوقت الحالي مع النظام السوري.. النظام السوري يرتكب جرائم بحق شعبه”.

وفي السياق، أكدت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس، ميشال عون، وجه برقية إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، هنأه فيها بإعادة انتخابه رئيسا لسوريا.

حيث قال الرئيس عون في برقية التهنئة الذي نقلته وكالة روسيا اليوم أنه “أتمنى أن تتواصل الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار في بلدكم، وتترسخ عملية عودة النازحين إلى وطنهم ليشاركوا في مسيرة نهوضه”.

وفي السياق كان قد هنأ أيضاً حزب الله اللبناني، ، الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة نجاحه في الانتخابات الرئاسية، والتي فاز بها بنسبة كبيرة بلغت 95.1%.

وقال حزب الله، في بيانٍ له ، نقله موقع “المنار” التابع له: “لقد أكد السوريون مجدداً من خلال صناديق الاقتراع، بعدما أثبتوا ذلك مراراً ‏وتكراراً بالفداء والتضحيات والمواقف الثابتة، التزامهم الكامل بالوحدة الوطنية ‏ورفض التفرقة والطائفية والتقسيم”.

واعتبر الحزب في بيانه، أن السوريين أكّدوا من خلال إعادة انتخاب الأسد، على “تمسكهم بالخيار السياسي الذي ‏انتهجته سوريا طوال تاريخها الحديث بالالتزام الكامل بالقضية الفلسطينية ‏ومواجهة الاحتلال والعدوان، ورفض التكفير والخيانة والإرهاب”.

The post دول الإتحاد الأوروبي تبدأ العودة إلي سوريا تدربجياً appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ