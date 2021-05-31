إبراهيم الشيخ وزير الصناعة السوداني يبحث التعاون الصناعي مع مصر

بحث السيد إبراهيم الشيخ وزير الصناعة السوداني مع المستشار التجاري لسفارة مصر بالسودان آفاق التعاون بين البلدين فى مجال الصناعة مؤكدا على أهمية دفع العلاقات الإقتصادية السودانية المصرية لتصل مستويات غير مسبوقة وتحقيق الإستفادة القصوى للشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تربط الخرطوم والقاهرة خلال المرحلة الحالية،

لقاء السيد الوزير:

التقي السيد الوزير بالمستشار التجاري المصري صباح اليوم بمكتبه بوزارة الصناعة وبحث الجانبان مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين في مجال الصناعات الصغيرة خلال الفترة الماضية وسبل تفعيلها قريباً. وأشتر السيد الوزير في لقائه مع السيد المستشار إلى حرص البلدين على ترجمة الروابط السياسية والإقتصادية المتميزة بين البلدين لمشروعات التعاون المشترك فى المجالات الصناعية والإستثمارية المختلفة.

من جانبه ثمن المستشار التجاري بالسفارة المصرية طارق قشوع جهود الحكومة السودانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الإستثمار الصناعي في السودان، مؤكداً رغبة دولة مصر في توسيع دائرة الإستثمار بالسودان مضيفاً أن مشروعات مصرية عديدة شيدت في السودان الشقيق تركزت في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية. ونقل السيد المستشار دعوة وزير الصناعة والتجارة المصرية للسيد وزير الصناعة إبراهيم الشيخ لزيارة مصر في منتصف يوليو المقبل في إطار التعاون التاريخي الوثيق بين البلدين الشقيقين

اتفاقيات سابقة:

وكان السودان ومصر قد وقعا عدة اتفاقيات في مجالات السكة حديد والربط الكهربائي والزراعة في زيارات متعددة للوزراء من الجانبين ويسعي الطرفان الي تفعيل هذه الاتفاقيات لتقوية العلاقات بين البلدين خاصة في ظل تحديات قضية سد النهضة و ما يواجهه البلدان من مخاطر سياسية واقتصادية.

وضم قائمة مشروعات النقل الجارى دراستها لتنفيذها مع السودان، خط سكة حديد مشترك بداية من محافظة أسوان وحتى أبو حمد، مرورا بوادى حلفا السودانية، وتم تكليف مكتب استشارات عالمى بإعداد الدراسات اللازمة، إلى جانب دراسة الطريق البرى بين مصر وتشاد مروراً بالسودان والذى ينطلق من محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكى وحتى أرقين عند خط عرض 22 ومنها إلى السودان، لزيادة حركة التجارة مع الدول الأفريقية، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد ودول غرب أفريقيا، وكذلك طريق القاهرة/ السودان / كيب تاون المار فى 9 دول أفريقية