أصالة واحلام وعدد من النجوم يحضرون حفل زواج بنت الملك سلمان

إحتفلت الأسرة المالكة ​السعودية​ بعقد قران ​الأميرة حصة بنت الملك سلمان بن عبد العزيز​، على ​الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود​.

ووفقاً لصور تدوالتها إحدي الصفحات علي موقع التواصل الاجتماعي، فقد حضرت لفنانة السورية ​أصالة​ نصري والفنان العراقي ​ماجد المهندس​ حفل الزفاف.

بدورها، هنأت الفنانة الإماراتية ​أحلام​، الأميرة حصة بنت الملك سلمان بزواجها ، حيث نشرت صورة لها في عمر صغير ووالدها ​الملك سلمان​ يبتسم لها، كتبت عليها:”الف مبروك للغاليه قلب القلب الاميره الاخت الحبيبه الصديقه اميرتنا الغاليه الاميره حصه بنت سلمان بن عبدالعزيز على الامير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود ربي يبارك لهم ويتمم عليهم ويجمع بينهم في خير ادعوا لها فهي اجمل من عرفت وفّيه مُخلصه محبه كريمه صديقه المساكين”.

كما ظهر في حفل قرآن ابنه الملك السعودي، الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، وأمير الرياض ​فيصل بن بندر بن عبد العزيز​ وعدد من أصحاب الأمراء، وحرص العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على تهنئة الملك سلمان بزواج إبنته، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

حيث تم عقد زواج الأميرة حصة سلمان آل سعود على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، والذي يشعل منصباً من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.

وحضر الزواج الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء، وسط أجواء من البساطه و الإلتزام بالإجراءات الإحترازيه.

الجدير بالذكر أن الأميرة حصة هي ابنة ​الملك السعودي​ من زوجته الأميرة الراحلة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاما،وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

الجدير بالذكر أن الأميرة حصة هي الرئيسة الفخرية لـ«جمعية المسؤولية المجتمعية» وذلك منذ 2 يونيو 2020، في المملكة العربية السعودية، وهي أيضًا أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود.

