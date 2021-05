خصصت وزارة الصحة في مصر مراكز مخصصة لعزل المصابين بالفطر الأسود، مؤكدة بأن 50% من المصابين بالفطر الأسود تحدث لهم وفاة.

واكدت وزارة الصحة في مصر أنه وبالرغم من أن المرض غير معد ولكن شينبغي الامتثال لكافة البروتوكولات العلاجية.

وقالت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، جيهان العسال خلال تصريحات حول مستجدات فيروس كورونا وعلاقتة بالفطر الأسود، أن الوزارة “خصصت مراكز ووحدات لعلاج الفطر الأسود، وأقرت بروتوكول علاج محدث لمواجهة حالات الإصابة به”.

وأوضحت العسال:”أن عدد الحالات المصابة بالفطر الأسود بسيطة، وأنه موجود منذ زمن والتطبيق الخاطئ للبروتوكولات، وكذلك الإفراط في تناول المضادات الحيوية والأدوية بشكل عام وراء ظهوره، وطالبت بالالتزام بالبروتوكولات العلاجية المحدثة فقط “.

وصرحت العسال ايضا: “خصصنا أماكن في مستشفيات العزل لعلاج مصابي الفطر الأسود مجانا”.

وأوضح د.إيهاب كمال عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا على وجود حالات بالفعل بمصر مصابة بالفطر، وهي تحت الإشراف الطبي، والمتابعة من وزارة الصحة، وهناك حالات بالفعل تعافت

وتابع د. إيهاب كمال، أن:” اللجنة ستضيف علاج الفطر الأسود لبروتوكول علاج كورونا للوقاية، موضحا أن تحديث البروتوكول لاعلاقة له بالفطر، انما تحديث دوري وفقا للتجارب السريرية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

أعلنت صحة محافظة سوهاج ، اليوم الأحد، عن وفاة سيدة من مصابي فيروس كورونا، مصابة بالفطر الأسود ظهرت عليها علامات سوداء بمنطقة الأنف.

هذا وأكد مسؤول في الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، إنه يجري الآن تخصيص غرف منفصلة لعزل حالات الإصابة بالفطر الأسود، تحسبا لأنتشاره بالمحافظة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

هذا وحذرت وزارة الصحة المصرية من أن نسبة وفيات مرض الفطر الأسود قد تصل من 20 إلى 50%، وأن طرق وقف عدوى تتضمن استئصال الأعضاء المصابة.

وجاء ذلك في تقرير أعدته إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة المصرية، بعد انتشار كثير من التقارير والشائعات والمعلومات المغلوطة، عقب إصابة ووفاة الفنان المصري سمير غانم بالمرض.

وحذر التقرير بلهجة جدية من أن مرض الفطر الأسود بإمكانه حصد نسب مرتفعة من الوفيات في حال لم يتم التعامل معه وعلاجه مبكراً.

The post مصر تخصص مراكز عزل للمصابين بالفطر الأسود appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ