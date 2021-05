كارلوس غصن يخضع للاستجواب في بيروت من قبل محققين فرنسيين

خضع الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو – نيسان، كارلوس غصن، الى استجواب اليوم الاثنين، من قبل قضاة تحقيق فرنسيين في العاصمة بيروت.

ويأتي هذا الاستجواب على خلفية الاتهامات الموجهة له بارتكاب مخالفات مالية في فرنسا، تسببت بمصادرة ملايين اليورهات من أصوله. بحسب France24

وأفاد محامو غصن في بيان أنهم حددوا مخالفات إجرائية في القضية الفرنسية تقوض الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات القضائية اللبنانية.

وأوضح المحامون أنه سيتم الاستماع لغصن كشاهد، ولذلك لا يمكن الطعن حول شرعية الإجراء.

وطالب فريق الدفاع عن غصن بإعطائه صفة “متهم” لأن هذا وحده من شأنه أن يسمح له بتحدي العيوب القانونية المتعلقة بالقضية.

يذكر أن غصن نفى مرارا ارتكاب أي مخالفة في كافة القضايا المرفوعة ضده.

وفي السياق، قامت الولايات المتحدة في مارس الماضي، بتسليم مطلوبين للقضاء الياباني بتهمة مساعدة الرئيس السابق لرينو-نيسان اللبناني كارلوس غصن بالفرار الى لبنان عام 2019.

وقال محامي المتهمين، إن موكليه مايكل تايلور ونجله بيتر سُلّما إلى مسؤولين يابانيين بعدما خسرا دعوى رفعاها أمام القضاء لمنع السلطات الأمريكية من تسليمهما إلى طوكيو التي تتهمها مع شريك ثالث لهما هو اللبناني جورج-أنطوان الزايك بمساعدة غصن على الفرار. بحسب France24.

وأضاف المحامي “هذا يوم حزين للأسرة ولجميع الذين يعتقدون أن قدامى المحاربين يستحقون معاملة أفضل من بلدهم”.

ومايكل تايلو هو عسكري سابق كان يخدم في الوحدات الخاصة الأمريكية، وانتقل بعد مغادرته السلك العسكري للعمل في قطاع الأمن الخاص.

وأظهرت وثائق قضائية أمريكية أن مايكل تايلور ونجله بيتر وشريكهما الثالث اللبناني الزايك ساعدوا في تهريب غصن من أوساكا في غرب اليابان إلى لبنان بعدما وضعوه داخل صندوق كبير أسود اللون يشبه الصناديق المستخدمة لنقل الآلات الموسيقية، ونقلوه عبر مطار أوساكا إلى مطار أتاتورك في إسطنبول ومنه إلى مطار بيروت.

وفي فبراير من العام الماضي، قالت نيسان موتور، إنها أقامت دعوى مدنية بحق رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن، تطلب فيها (91 مليون دولار) عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالي.

وصرحت المجموعة اليابانية في بيان إن هذه الدعوى تهدف الى استعادة قسم كبير من الخسائر التي سببها، مديرها السابق خلال سنوات من سوء الإدارة وأنشطة الاحتيال التي قام بها.

