الفطر الأسود.. مصر تكشف عدد الحالات المشتبه بها في البلاد

أعلن حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة المصرية، عن عدد الحالات الاشتباه بالفطر الأسود في مصر موضحاً أنها “لا تتعدى أصابع اليد الواحدة”.

وخلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين، أوضح حسني أن “ظهور تلك الحالات استدعى أن نكون سباقين لتعليم طبي مستمر، وعقد مؤتمر عن التعريف بالفطر الأسود وطرق علاجه”.

وأكد حسني في حديثه على توافر العلاجات المضادة المستخدمة في علاج الفطر الأسود بشكل خاص، والفطريات بشكل عام في مصر، ووأن الوزارة لديها القدرة على استيراد الأدوية اللازمة لعلاج المصابين على الفور دون أي تأخير.

وبدوره رئيس جامعة الزقازيق، عثمان شعلان، أشار إلى أن محافظة الشرقية سُجل فيها 7 حالات إصابة بالفطر الأسود.

ونوَّه شعلان أن مستشفيات الجامعة كانت تستقبل سنويًا ما بين 5 إلى 10 حالات مصابة بالفطر، قبل جائحة كورونا،إذ أنها لم تكن مرتبطة حينها بتداعيات كورونا.

وفي مداخلة هاتفية قال الشعلان لبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، مساء أمس، أن “أسباب وجود مثل هذه الحالات قبل جائحة كورونا في جامعة الزقازيق يعود لنقص المناعة لدى المصابين بسبب تلقي العلاج الكيمياوي لمصابي السرطان، بالإضافة لأمراض أخرى كثيرة، مثل زرع الأعضاء وغيرها”.

إلى ذلك خصصت وزارة الصحة في مصر مراكز مخصصة لعزل المصابين بالفطر الأسود، مؤكدة بأن 50% من المصابين بالفطر تحدث لهم وفاة.

وأكدت وزارة الصحة في مصر أنه وبالرغم من أن المرض غير معد ولكن سينبغي الامتثال لكافة البروتوكولات العلاجية.

وقالت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، جيهان العسال خلال تصريحات حول مستجدات فيروس كورونا وعلاقته بالفطر، أن الوزارة “خصصت مراكز ووحدات لعلاج الفطر الأسود، وأقرت بروتوكول علاج محدث لمواجهة حالات الإصابة به”.

وأوضحت العسال:”أن عدد الحالات المصابة بالفطر الأسود بسيطة، وأنه موجود منذ زمن والتطبيق الخاطئ للبروتوكولات، وكذلك الإفراط في تناول المضادات الحيوية والأدوية بشكل عام وراء ظهوره، وطالبت بالالتزام بالبروتوكولات العلاجية المحدثة فقط “.

وأضافت العسال: “خصصنا أماكن في مستشفيات العزل لعلاج مصابي الفطر الأسود مجانا”.

وكشف د.إيهاب كمال عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا عن وجود حالات بالفعل بمصر مصابة بالفطر، وهي تحت الإشراف الطبي، والمتابعة من وزارة الصحة، وهناك حالات بالفعل تعافت

وتابع د. إيهاب كمال، أن:” اللجنة ستضيف علاج الفطر لبروتوكول علاج كورونا للوقاية، موضحا أن تحديث البروتوكول لاعلاقة له بالفطر، انما تحديث دوري وفقا للتجارب السريرية”.

أعلنت صحة محافظة سوهاج ، أمس الأحد، عن وفاة سيدة من مصابي فيروس كورونا، مصابة بالفطر ظهرت عليها علامات سوداء بمنطقة الأنف.

هذا وأكد مسؤول في الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، إنه يجري الآن تخصيص غرف منفصلة لعزل حالات الإصابة بالفطر الأسود، تحسبا لأنتشاره بالمحافظة

