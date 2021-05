كشف حقيقة الخلاف بين أمير كرارة والمخرج محمد سامي

ترددت العديد من الأخبار وشائعات في الوسط الفني والصحفي المصري، أن الممثل المصري ​أمير كرارة​ على خلاف مع المخرج المصري ​محمد سامي، بعد أزمات مسلسل “نسل الاغراب”، على مدى الأسابيع الماضية، والذي عرض في رمضان الماضي.

وأكدت معلومات خاصة أن الخلاف بين أمير كرارة والمخرج محمد سامي ليس حقيقياً، لأنهما يتابعان بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة الى أن هناك مصدر يؤكد على أنه لم يحدث أي نقاش أو جدال بينهما حول المسلسل، خصوصاً أن أمير حقّق نجاحاً كبيراً بدور “غفران الغريب”، حسبما أفاد موقع (الفن).

يُذكر أن المسلسل أثار جدلاً كبيراً بسبب طبيعة مشاهده القاسية، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم وإنعام الجريتلي.

وكان كل من الفنان أحمد السقا والفنان تامر حسني والمخرج محمد سامي، أطراف الحديث عبر موقع “إنستغرام” بخصوص تأدية النجم تامر حسني تتر مسلسل نسل الأغراب الذي سيعرض في شهر رمضان القادم.

وكتب السقا، قائلا:” أخي العزيز النجم تامر حسني يغني تتر نسل الأغراب”، ثم رد عليه تامر قائلا: “مسلسلك مسلسلي يا صاحبي يا نجم النجوم نورتني أنت وابني اللي كان واحشني المخرج الكبير محمد سامي”.

وبعد ذلك كتب تامر قائلا:” يا حبيبي يا محمد يا متربي يا أصيل انا اللي طول عمري بفتخر اني قدمتك واكتشفت مخرج عظيم زيك بعون الله صاحب اكبر نجاح لكل موسم من أيام مسلسل آدم لإن شاء الله نسل الأغراب و كل اللي جاي، مهما كبرت يا محمد هيفضل اسمك على تليفوني ابني ربنا ينجحك و يفرح قلبك يا حبيبي بكل شغلك”.

بدوره نشر محمد سامي عبر حسابه على “فيس بوك”، صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وتامر حسنى، وعلق عليها: “تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللي اكتشفني في مسلسلي الأول آدم واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر نسل الأغراب والرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير”

