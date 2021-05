وفد من غزة يزور المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش في مصر

قام وفد فلسطيني من قطاع غزة، اليوم الاثنين، بزيارة المصابين الفلسطينيين في مشفى العريش العام بمصر، للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

حيث استقبل مدير المشفى أحمد منصور الوفد الفلسطيني المكون من الدكتور عاطف الحوت مدير مشفى الشفاء بغزة، ومحمد صباح منسق السلطة الفلسطينية، بالإضافة لمندوب السفارة الفلسطينية في شمال سيناء أحمد قويدر.

وتفقد الوفد الفلسطيني أحوال الجرحى وأثنوا على الخدمات الطبية المقدمة من الجانب المصري، وأشادو بدور مصر العظيم والبارز تجاه فلسطين وقضايا الأمة العربية.

وبدورهم، قدم أطباء غزة الشكر لإدارة المستشفى ومكتب خدمة المواطنين على دورهم المهني والإنساني في خدمة ورعاية جرحي العدوان الإسرائيلي.

وشدد مدير مشفى العريش، أحمد منصور، على أن “ما يقوم به كادر المشفى هو واجب وطني اتجاه الأشقاء، بناء على توجيهات هالة زايد، وزيرة الصحة، وطارق شوكة، مدير مديرية الصحة”،

يذكر أن 17 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفى من قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري، كما تم تحويل 7 حالات للعلاج في معهد ناصر بالقاهرة، لاستكمال العلاج، واستشهد جريح واحد متأثرا بإصابته.

وكانت مصر قد أعلنت استمرارها فتح معبر رفح البري استثنائياً، لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع.

وأكدت مصادر مصرية مسؤولة أنه: ” تم موافقة السلطات على استمرار فتح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة، وكذا إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية”.

مشيرة إلى أن: “المعبر جاهز لتشغيله في أي وقت طبقًا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات”.

وأكدت الحكومة في مصر أن الطواقم الإدارية والطبية مستعدة لاساقبال الحالات الطبية، حيث تم تخصيص سيارات إسعاف تستقبل المصابين تبعاً لأولوية الحالة وترسلهم إلى المشافي، ذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي السياق، شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، تزامنا مع زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى غزة.

من جانبه، توجه اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، صباح اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة، وذلك لعقد لقاءات مع الحكومة الفلسطينية، برفقة وزراء من السلطة الفلسطينية.

كما بدأ اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، يوم أمس، التوجه لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وذلك لبحث خلالها عدة ملفات، في مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار مع قطاع غزة.

يذكر، أن الرئيس المصري، أرسل وفداً أمنيا رفيع المستوى إلى الأراضى الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

هذا ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الأحد بإرسال وفدا أمنيا رفيع المستوى، إلى فلسطين وإسرائيل من أجل تثبيت التهدئة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

ويبحث وفد الرئيس المصري سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة وقطاع غزة، ويناقش كذلك مع المسؤولين الفلسطينيين سبل إنهاء الانقسام.

كما وسيجتمع رئيس المخابرات المصرية في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار، وفقا لموقع روسيا اليوم.

