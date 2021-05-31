السودان.. لجنة إزالة التمكين تتدخل في أزمة تدهور العملة

عقدت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة في السودان، اجتماعاً طارئاً اليوم الأثنين، وذلك لبحث تداعيات أزمة تدهور العملة السودانية.

وبحسب بيان للجنة، فإن الاجتماع ضم مدراء عموم البنوك بحضور وزير الداخلية ووزير الثقافة والإعلام ومحافظ بنك السودان المركزي، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني

وأشار بيان لجنة إزالة التمكين إلى أن الاجتماع جاء للوقوف على التطورات التي تحدث في أزمة تدهور العملة السودانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، السبت، منشورات لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني، أشارت إلى استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية.

وتظهر الأسعار المتداولة عبر الشبكات الاجتماعية تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى 500 جنيها مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

في الأثناء، كشف تجمع المهنيين ولجان المقاومة في السودان، عن عزمهم تنظيم احتجاجات في 3 يونيو المقبل، حيث يصادف ذكرى ارتكاب المجزرة حسب التقويم الميلادي.

وذلك بعد أن تم إحياء هذه الذكرى في السودان من قبل المئات في الـ29 من رمصان الماضي، وفقاً لما أورد “الانتباهه أون لاين”.

وتهدف الاحتجاجات التي من المنتظر أن تنتظم الخميس المقبل، للضغط على الحكومة بغرض تحقيق العدالة، فضلاً إصلاح المؤسسات العدلية.

ومن جانبها طالبت قوى الحرية والتغيير، أجهزة الدولة الأمنية بحماية الاحتجاجات المرتقبة.

حيث قال الإئتلاف الحاكم أن احتجاجات الخميس تأتي في ظل غضب شعبي على مقتل ناشط تحت التعذيب اُكتشفت جثته بالصدفة في أحد مشارح العاصمة الخرطوم.

من جهته كشف الحزب الشيوعي السوداني، عن خروجه للشارع في تظاهرات ومواكب 3 يونيو، الخميس المقبل.

هذا وقد دعا الشيوعي السوداني إلى إسقاط الحكومة الانتقالية والعمل على إيجاد البديل الثوري، بحسب “السوداني”.

وبدوره قال عضو اللجنة المركزية للحزب، كمال كرار، موضحاً أن مواكب 3 يونيو تأتي مع حلول الذكرى الثانية لفض الاعتصام.

لافتاً إلى بطء عمل لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، الأمر الذي جعل الجماهير تأخذ طابعاً سيئاً عن عمل هذه اللجنة، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، كشف الحزب الشيوعي السوداني، على لسان القيادي بالحزب، صديق يوسف، بأن الشارع السوداني يتململ، وأن الحكومة الانتقالية لم تعد تمثله.

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