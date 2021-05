ليفاندوفسكي يلمح لإمكانية الرحيل عن بايرن ميونخ

فتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الباب على مصراعيه بشأن احتمالية رحيله عن النادي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وظهرت الكثير من الشائعات مؤخرًا حول إمكانية انضمام أفضل لاعب في العالم لأحد عمالقة أوروبا هذا الصيف، رغم تبقي عامين على انتهاء تعاقده.

وخلال مقابلة مع قناة (كنال بلس) سُئل صاحب الـ32 عامًا عن مستقبله مع بايرن ميونخ، فأجاب “سأبقى منفتحًا على كافة الخيارات”، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وأضاف: “أريد التعرف على لغة وثقافة جديدة، لكني لا أعلم ما إذا كان ذلك سيحدث خلال مسيرتي أم بعد الاعتزال”.

رغم ذلك، أعرب ليفاندوفسكي عن سعادته بالحياة في ميونخ، قائلًا “المدينة رائعة وكذلك النادي”.

ويأتي هذا التصريح المفاجئ ليزيد الأمور اشتعالًا داخل النادي البافاري، الذي يرى مسؤولوه أن الدولي البولندي غير مطروح للبيع على الإطلاق.

وارتبط ليفاندوفسكي بعدد من أندية القارة العجوز، أمثال ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وذلك رغم تقدمه في العمر.

والأسبوع الماضي تمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ بتسجيل اسمه بأحرف من ذهب في سجلات بطولة الدوري الألماني، بعدما تمكن تسجيل هدف بمرى فريق أوجسبورج، اليوم السبت، بالجولة الأخيرة.

وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي انتهت بتفوق النادي البافاري بخماسية مقابل هدفين.

وبهذا الهدف بلغ رصيد أهداف ليفاندوفسكي التي سجلها في الدوري الألماني هذا الموسم إلى 41 هدفًا، ليتجاوز رقم جيرد مولر القياسي السابق.

وعادل الهداف البولندي رقم مولر خلال الجولة الماضية بعدما وصل إلى 40 هدفًا، وهو نفس الرقم الذي سجله هداف البايرن في موسم 1973-1972، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وبدى أن ليفاندوفسكي سعيد للغاية بتحطيم هذا الرقم القياسي، وذلك باحتفاله المبالغ فيه بعدما إحرازه الهدف بمرمى أوجسبورج، منهيًا بذلك سلسلة من فرصه الضائعة خلال اللقاء.

وأصبح صاحب الـ32 عامًا قريبًا للغاية من إعلان تتويجه رسميًا بجائزة الحذاء الذهبي كأول مرة طوال مسيرته الاحترافية، والتي يحصل عليها أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويفصل ليفاندوفسكي 11 هدفًا عن صاحب المركز الثاني، وهو لوينيل ميسي، الذي لن يشارك في الجولة الأخيرة مع برشلونة، فيما يبتعد عن كريستيانو رونالدو بفارق 12 هدفًا مع تبقي مباراة واحده له مع يوفنتوس.

The post ليفاندوفسكي يلمح لإمكانية الرحيل عن بايرن ميونخ appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ