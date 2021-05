الصحة اللبنانية تسجل 6 وفيات و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، عن تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في لبنان إلى 540,388 حالة.

وأكّدت الوزارة، في بيانها حول الموقف الوبائي في لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد ضحايا وباء كورونا في عموم أراضي الدولة إلى 7,729 حالة.

كما أشارت الصحة اللبنانية، إلى تسجيلها 293 حالة شفاء جديدة من مرض كورونا، منها 150 حالة في العناية المركزة، ليصل عدد المتعافين من فيروس كوفيد-19 في البلاد إلى 519,779 حالة.

وعلى صعيد متصل، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، يوم الثلاثاء 25 مايو/ أيار، إن وزارته تحقق بحالة مواطن تلقى لقاح “أسترازينيكا”، ثم توفي نتيجة ذلك.

كما أكّد حسن، أن الوزارة تعمل على التحقق من المعلومات الخاصة بوفاة ثمانية مواطنين آخرين تلقوا تطعيمات من شركات أخرى.

وقال وزير الصحة اللبناني، إنه “هناك 900 ألف شخص سجلوا على المنصة ولم يتلقوا أي جرعة لقاح حتى الآن”، طالباً ممن سجل على المنصة ولم يحضر في موعده إلى “إعادة التسجيل ووضع رقم هاتف آخر”.

وأضاف حسن، إنه “ليس لدينا كميات كبيرة من لقاح أسترازينيكا“، لافتاً إلى أنه “بحلول منتصف يوليو/ تموز، سنصل إلى نسبة 70% من المناعة المجتمعية”.

وحول الموقف الوبائي في لبنان، أشار حسن، إلى أن “ما يحصل اليوم هو تفلت تدريجي من الإجراءات وهذا خطر”، منبهاً المواطنين من “إعادة سيناريو يوليو/ تموز 2020”.

وتابع: “الجامعة اللبنانية تجري فحوص كورونا في المطار وهي تجري تحليل لكل فحص لكشف أي مصاب بكورونا المتحور عند وصوله ونحن على تواصل دائم معهم” منوهاً إلى أن “الفائض الذي تربحه الجامعة اللبنانية من إجراء الفحوص في المطار وعلى الحدودين البحرية والجوية تشتري منه لقاحات لطلابها وأساتذتها”.

وأردف وزير الصحة: “الإنجاز الذي تحقق أنه في عز الأزمة وصلنا إلى نسبة إشغال 98% من الأسرة ولم يمت أي شخص في البيت ولم نشاهد ما حصل في إيطاليا والهند”.

وأكمل: “هناك تقارب بين العدد التراكمي للإصابات في لبنان والعدد التراكمي للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح لكن هناك فرق شاسع في أعداد الوفيات بين الطرفين”.

وبشأن عملية التلقيح قال حسن: “بدأنا أمس بتلقيح الموظفين في القطاع العام وبحلول منتصف يوليو/ تموز سنصل إلى نسبة 70% من المناعة المجتمعية”.

وصرّح، قائلاً: إن “الحديث عن تهريب اللقاحات أو تسيس توزيعه أو أو التمييز فيه (سوالف)، وإذا حدث أمر مماثل في مركز معين فهذا الأمر يدين إدارة المركز ولا يدين وزارة الصحة”.

كما كشف حسن، أنه سيتلقى لقاح أسترازينيكا في 13 يونيو/ حزيران القادم، داعياً “من سجل على المنصة ولم يحضر في موعده إلى إعادة التسجيل ووضع رقم هاتف آخر”.

