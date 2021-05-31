الصحة السودانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالخرطوم

سجلت وزارة الصحة السودانية، (17) حالة إصابة جديدة ووفاة واحدة، و(37) حالة شفاء وذلك حسب التقرير الوبائي لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة السودانية أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (35512) حالة، وتعافي (29307) حالة، ووفاة (2631)، في البلاد.

وبحسب تقرير الوزارة سجلت الحالات الجديدة (3) ولايات لإصابات جديدة من جملة (18) ولاية بالبلاد حيث سجلت الخرطوم (14) حالة إصابة جديدة تليها النيل الأبيض حالتين، والبحر الأحمر حالة واحدة، وفقا لموقع أخبار السودان.

هذا وبالرغم من ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، كشف تجمع المهنيين ولجان المقاومة في السودان، عن عزمهم تنظيم احتجاجات في 3 يونيو المقبل، حيث يصادف ذكرى ارتكاب المجزرة حسب التقويم الميلادي.

وذلك بعد أن تم إحياء هذه الذكرى في السودان من قبل المئات في الـ29 من رمصان الماضي، وفقاً لما أورد “الانتباهه أون لاين”.

وتهدف الاحتجاجات التي من المنتظر أن تنتظم الخميس المقبل، للضغط على الحكومة بغرض تحقيق العدالة، فضلاً إصلاح المؤسسات العدلية.

ومن جانبها طالبت قوى الحرية والتغيير، أجهزة الدولة الأمنية بحماية الاحتجاجات المرتقبة.

حيث قال الإئتلاف الحاكم أن احتجاجات الخميس تأتي في ظل غضب شعبي على مقتل ناشط تحت التعذيب اُكتشفت جثته بالصدفة في أحد مشارح العاصمة الخرطوم.

من جهته كشف الحزب الشيوعي السوداني، عن خروجه للشارع في تظاهرات ومواكب 3 يونيو، الخميس المقبل.

هذا وقد دعا الشيوعي السوداني إلى إسقاط الحكومة الانتقالية والعمل على إيجاد البديل الثوري، بحسب “السوداني”.

وبدوره قال عضو اللجنة المركزية للحزب، كمال كرار، موضحاً أن مواكب 3 يونيو تأتي مع حلول الذكرى الثانية لفض الاعتصام.

لافتاً إلى بطء عمل لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، الأمر الذي جعل الجماهير تأخذ طابعاً سيئاً عن عمل هذه اللجنة، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، كشف الحزب الشيوعي السوداني، على لسان القيادي بالحزب، صديق يوسف، بأن الشارع السوداني يتململ، وأن الحكومة الانتقالية لم تعد تمثله.

هذا وقد قال القيادي في الحزب الشيوعي بأنهم قرروا إسقاط الحكومة، بالحراك الجماهيري، أو بالإضراب السياسي والعصيان المدني، وفقاً لما أورد “السوداني”.

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