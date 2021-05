قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الاثنين، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة من البلاد في السنة المالية المقبلة، في وقت تعيش علاقات بلاده مصر والسودان توترا على خلفية سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الوزراء الإثيوبي قوله خلال افتتاح مشروع طريق سريع إن بناء السدود هو “السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا”، حسبما أفادت (سكاي نيوز عربية).

وأشار آبي أحمد إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة.

وقال إن شأن هذه المشاري أن تؤدي دورا فعالا في الإنتاج الزراعي والتي تتراوح الى ثلاث مرات في السنة بهدف ضمان الأمن الغذائي.

ولم يوضح آبي أحمد أماكن السدود المزمع إنشاؤها، وعلى أي أنهار ستقام، علما أنه يمر في أراضيها 9 أنهار كبيرة.

وأضاف أنه “لتحقيق الخطة المعلنة يجب على الإثيوبيين من جميع اطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية”، مشددا على أن أمر الوحدة بالغ الأهمية.

ومطلع مايو الجاري خرج رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، بتصريحات جديدة عن تطلعات بلاده إلى الملء الثاني لسد النهضة، في مطلع شهر يوليو المقبل؛ واصفا عملية الملء الثاني لسد النهضة بأنها أشبه ب “قيامة إثيوبيا”.

ويأتي ذلك، في ظل تعثر المفاوضات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من الجهة الأخرى، حول أزمة السد؛ والتي تراوح مكانها منذ سنوات، من دون أن تحقق أي اختراق يذكر .

وقال آبي أحمد، في رسالة نشرها على صفحته في “فيسبوك”، للتهنئة بمناسبة عيد الفصح، “الانتخابات المقبلة في مايو هي واحدة من معالم قيامة إثيوبيا .. وبالمثل سد النهضة الذي طال انتظاره أصبح يقترب من الاكتمال. ونتطلع إلى الملء الثاني خلال الفيضانات، في يوليو المقبل”.

وأضاف، “كلما اقتربنا من الأمل، أصبح الأمر أكثر صعوبة.

وبينما نكافح الوقت والظروف لإكمال السد، يجب أن نضع في اعتبارنا أن منافسينا لن يترددوا في إلقاء الحجر الأخير الذي يعرقل مسيرتنا .. إنهم يهددون طريقنا ويبذلون قصارى جهدهم، لمنع قيامتنا”.

The post آبي أحمد: سد النهضة كفيل بمقاومة القوى المعارضة لإثيوبيا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ