إليك أقوي الأسهم القابلة للنمو في 2021

عادة ما يكون من الصعب العثور على أسهم النمو من الأسهم العالمية التي يتم تداولها بمضاعفات تقييم ميسورة التكلفة. وذلك لأن أسهم النمو تحصل على علاوة عند مقارنتها بمتوسط ​​الأسهم ، وذلك بفضل الوتيرة السريعة للزيادة في الأرباح العلوية والسفلية ، والتي تفوق الصناعة الإجمالية أو الأعمال التي تعمل فيها, لذا ابدأ الان بتداول الاسهم العالميه.

ومع ذلك ، فإن بعض أسهم النمو تعتبر صفقات رائعة في الوقت الحالي ، مثل Apple (NASDAQ: AAPL) و Micron Technology (NASDAQ: MU). يمكن للمستثمرين شرائها على الفور أثناء تداولهم بتقييمات جذابة نسبيًا، ويبدو أنهم قادرون على الحفاظ على زخمهم المثير للإعجاب لفترة طويلة قادمة بفضل مجموعة من المحفزات . دعنا نلقي نظرة فاحصة على هذه المشتريات الثلاثة التي من المناسب جدا هذا الوقت لهم. ابدأ الان بتداول الاسهم العالميه.

اقوي اسهم وسندات لسنة 2021

1. أسهم أبل

تعد أسهم شركة أبل من اقوى سندات لسنة 2021 , صعدت شركة آبل على الساحة مجددا بعد إطلاق طرازات iPhone 12 المزودة بتقنية 5G. قفزت إيرادات الشركة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2021 بنسبة 34٪ على أساس سنوي لتصل إلى 201 مليار دولار ، وهي قفزة هائلة عن نمو الخط الأعلى بنسبة 5.5٪ الذي سجلته في السنة المالية 2020 التي انتهت في سبتمبر من العام الماضي.

تهيمن تشكيلة iPhone 12 على سوق الهواتف الذكية 5G ، حيث استحوذت على أكثر من 30٪ من الشحنات في الربع الأول من عام 2021. شحنت أبل ما يقارب من 40.4 مليون جهاز iPhone 5G في الربع الأول من العام ، أي ما يقرب من ضعف شحنات Oppo التي تحتل المركز الثاني وفقًا للاحصائيات الصادرة عن أقوي أسهم وسندات لسنى 2021

دفعت هيمنة 5G لشركة أبل شحنات الهواتف الذكية الإجمالية إلى 57 مليون وحدة في الربع الأول ، بزيادة 44٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. ومن الجدير بالذكر أن نمو أبل كان أعلى بكثير من النمو الإجمالي لسوق الهواتف الذكية على أساس سنوي والذي بلغ 24٪ خلال الربع. وقد ساعد ذلك في سد الفجوة مع شركة Samsung التي تحتل المركز الأول ، والتي سجلت زيادة قدرها 32٪ على أساس سنوي. كما ارتفع متوسط ​​سعر بيع Apple (ASP) لكل وحدة iPhone أيضًا بنسبة 13.3٪ إلى 841 دولارًا.

أدى ظهور الهواتف الذكية 5G إلى رفع ثروات شركة Apple وقتًا طويلاً ، مما أدى إلى زيادة كل من الشحنات. من غير المحتمل أن يتغير هذا نظرًا للقاعدة الضخمة المثبتة من المستخدمين في نافذة الترقية والأسعار المثيرة للإعجاب من Apple.

الخبر السار لشركة Apple هو أن الهواتف الذكية 5G لا تزال في مراحل نموها الأولى. كانت تمثل أقل بقليل من 40٪ من إجمالي شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول. تقدر IDC أن الهواتف الذكية 5G ستشكل ما يقرب من 70 ٪ من إجمالي الشحنات البالغة 1.53 مليار وحدة بحلول عام 2025 ، مما يعني أنها ستصل إلى مليار شحن بحلول ذلك العام.

لقد بدأت شركة Apple بالفعل بداية قوية في هذا السوق ، ويمكن أن تستمر في تحقيق مكاسب كبيرة على المدى الطويل أيضًا إذا استمرت في الاحتفاظ بحصتها الرائعة. لهذا السبب يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن أسهم 5G إلقاء نظرة فاحصة على شركة Apple.

يتم تداول سهم شركة أبل الأقوي وسط الأسهم العالمية بمعدل 27 ضعفًا للأرباح اللاحقة ، وهو أقل بكثير من متوسط ​​نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) للعام الماضي البالغ 40. كما أن نسبة السعر إلى المبيعات (P / S) البالغة 6.5 هي أيضًا أقل من متوسط ​​عام 2020 البالغ 8.47. هذا يجعل Apple اختيارًا جذابًا لمستثمري النمو حيث تحولت إلى معدات أعلى ويمكن شراؤها بتقييم أرخص من العام الماضي.

2. أسهم ميكرون

تعد أسهم شركة ميكرون من أقوي أسهم وسندات لسنة 2021 حيث يتم تداول أسهم شركة Micron Technology بأقل من ثمانية أضعاف الأرباح الآجلة ، وهي رخيصة للغاية في الوقت الحالي بالنسبة لشركة تحقق نموًا هائلاً في الأرباح. نسبة السعر إلى المبيعات للشركة 3.7 هي أيضًا أقل من متوسط ​​العام الماضي البالغ أربعة تقريبًا ، وهذا على الرغم من حقيقة أنها كانت تنمو بوتيرة أبطأ العام الماضي.

انخفضت إيرادات ميكرون المالية لعام 2020 (المنتهية في 3 سبتمبر 2020) على أساس سنوي. تغيرت حظوظ متخصص الذاكرة منذ ذلك الحين ، حيث ارتفعت إيراداته للأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية بما يقرب من 21٪ على أساس سنوي. ولكن هذا هو مجرد بداية.

تتوقع الشركة نمو الإيرادات بنسبة 31٪ على أساس سنوي في الربع الثالث لتصل إلى 7.1 مليار دولار ، في حين قد تتضاعف الأرباح تقريبًا. يتوقع المحللون أن يستمر الزخم حتى نهاية العام ويمتد إلى السنة المالية 2022. ويتوقع الإجماع نمو الإيرادات بنسبة 25٪ للعام المالي 2021 وأكثر من 31٪ في العام المقبل. من المتوقع أن تتضاعف عائد السهم تقريبًا في السنتين الماليتين ، مدفوعة بالعديد من المحفزات. لدى صانع الشرائح العديد من الرياح الخلفية التي تدفع الطلب على رقائق الذاكرة ، مثل مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية.

على سبيل المثال ، تبين أن الطفرة في مبيعات الهواتف الذكية 5G كانت بمثابة نعمة لوحدة الأعمال المتنقلة في Micron (MBU) ، التي سجلت نموًا في الإيرادات بنسبة 44٪ على أساس سنوي في الربع الأخير وشكلت 29٪ من إجمالي الإيرادات. لقد ناقشنا بالفعل أن سوق الهواتف الذكية 5G لديه مجال كبير للنمو ، وهو ما يبشر بالخير لـ MBU من Micron الذي يستفيد من مزيج من الأحجام الكبيرة والمزيد من محتوى الذاكرة في أجهزة الجيل الجديد.

بالإضافة إلى ذلك ، تشير التوقعات الإجمالية لسوق الذاكرة إلى أن وتيرة النمو السريع لشركة Micron موجودة لتبقى. تتوقع Global Market Insights أن سوق الذاكرة يمكن أن يسجل معدل نمو سنوي يقارب 14٪ حتى عام 2026. وبسبب نقص المعروض من رقائق الذاكرة ، يصبح من الأسهل فهم سبب ازدهار بيئة تسعير الذاكرة المواتية. استمر.

ليس من المستغرب أن يتوقع المحللون أن يتضاعف معدل نمو صافي أرباح الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. لذلك ، يعد Micron مثالًا قويًا آخر على تداول الأسهم النامية بتقييم جذاب يمكنك شراؤه الآن.

الأسهم العالمية

تداول الاسهم العالمية, ان تداول الأسهم العالمية هو عملية شراء وبيع الأسهم على أساس قصير الأجل. على الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه استثمار تقليدي في الأسهم العالمية، إلا أن هذا ليس هو الحال في الواقع. على سبيل المثال ، عندما “تستثمر” في الأسهم العالمية ، فأنت تشتري أسهمًا بالمعنى التقليدي. قد تحتفظ بالأسهم العالمية لعدة أشهر أو سنوات ، ويحق لك الحصول على أرباح. بشكل حاسم ، يمكنك الاحتفاظ بأسهمك حتى تقرر بيعها مرة أخرى بالجنيه والبنس. عندما يتعلق الأمر بتداول الأسهم العالمية ، سوف تلعب دورًا أكثر نشاطًا. بعبارة أخرى ، ستقوم بشراء وبيع الأسهم على أساس يومي – على أمل تحقيق أرباح صغيرة عندما ترتفع قيمة الشركة وتنخفض.