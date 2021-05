الشيخ تميم آل ثاني يدعو جميع الأطراف اللبنانية لتشكيل الحكومة

أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الاثنين، عن “دعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق”، مناشدة جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة جديدة.

ومن جانبها، أصدرت الحكومة اللبنانية بيانا، أكدت فيه إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجه رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، دعا فيها اللبنانيين إلى “التجاوب مع المساعي الدولية والإسراع بتشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات والأزمات التي كان جرى استعراضها خلال دياب إلى دولة قطر، والعمل على تجاوزها وإرساء الاستقرار في لبنان”، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

هذا وصرح حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق، في وقت سابق، في سلسة من التغريدات حول الوضع في لبنان قائلا أن:”استمرار الوضع الحالي في لبنان يجعل الحياة في هذا البلد “مستحيلة”.

وأكمل حمد بن جاسم آل ثاني مغردا عبر حسابه على “تويتر”: “كي يخرج لبنان العزيز على قلوبنا من أزمته الراهنة فإنه لا يحتاج إلى وساطات من الخارج، بل يحتاج أن يجلس كل الفرقاء على الطاولة، لبحث مستقبل هذا البلد الجميل والذي كان دخل الفرد فيه في الستينات من الدول العشر الأوائل في العالم”.

وتابع: “لا أريد أن أخوض في الأسباب التي زجت بلبنان في هذه الأزمة لأنها معروفة للجميع. ولكن ومع فقدان أغلب اللبنانيين وخاصة الطبقة الوسطى منهم كل مدخراتهم بالإضافة إلى تدهور سعر الليرة اللبنانية فإن استمرار هذا الوضع يجعل الحياة مستحيلة”.

واعتبر آل ثاني أن “ساسة لبنان وزعماء طوائفهم بحاجة اليوم لمكان يجمعهم ويسهل عليهم الحوار فيما بينهم لعلهم يتوصلون إلى صيغة توافقية تخرجهم من هذا النهج المدمر”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي سياق انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إن لبنان ليس فقيراً، مؤكداً أن الإفلاس جاء على البلاد، نتيجة سياسات خاطئة ارتكبها فاسدون.

خطة جبران للنهوض بلبنان

وصرّح باسيل، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “بلاده أفلست جرّاء سياسات معينة وعند تصحيحها ينهض من جديد”.

