معالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

طرابلس 31 مايو 2021 (وال)- التقى معالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي الطاهر النويري ”، بمقر فرع ديوان مجلس النواب طرابلس، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد ” يان كوبيش “.

هذا وتناول اللقاء مناقشة نتائج مخرجات الحوار السياسي، ودور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لتفعيل كافة المسارات بالتوازي، وإحراز تقدم فيها على غرار التقدم الحاصل في المسار السياسي، لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم .

كما تناول الجانبان أهمية حث كل المؤسسات المعنية؛ للقيام بدورها وتهيئة الظروف لعملية المصالحة الوطنية، كما تم أيضًا التطرق إلى مشروع قانون الميزانية المقدم للمجلس من قبل الحكومة، وضرورة إنجازه وفق استحقاقات المرحلة والقانون.

وأكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب على استعداد وترحيب مجلس النواب بالتعاطي الايجابي مع كل الاستحقاقات الوطنية متى توفرت الظروف. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال