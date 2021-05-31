منظمة التحرير الفلسطينية والاتحاد العام لعمال فلسطين تطلقان حملة عالمية للتضامن

أعلنت دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية والاتحاد العام لعمال فلسطين، خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، عن إطلاق الحملة العالمية للتضامن وإغاثة الشعب الفلسطيني.

وجاءت الحملة استجابة لاحتياجات شعبنا في ظل العدوان الاسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة، وما يتعرض له أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن الحملة أطلقت من خلال المنظمات والنقابات الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى كل المنظمات الإقليمية والدولية، من أجل تفعيل كل الآليات التي لها علاقة بمقاطعة وفرض العقوبات على الاحتلال، وفرض العزلة عليه، ومحاكمته، هذا الاحتلال ومستوطنيه الاستعمارين، بما يقومون من عدوان وإجرام بحق شعبنا.

وأضاف “سنمضي قدما كل اتحاداتنا و نقابتنا الدولية للاستمرار في هذه الحملة الدولية من أجل تجريم الاحتلال، والتأكيد على حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال وخاصة أننا نقترب من الخامس من حزيران ذكرى احتلال باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد أبو يوسف، على أن منظمة التحرير الفلسطينية، ومنظماتها الشعبية ونقاباتهم اتخذت قرار بأهمية التواصل مع كل المنظمات الإقليمية والدولية من أجل وقف اعتداءات الاحتلال في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، والضفة، وأراضي ٤٨، ومجزرة الاحتلال في قطاع غزة، رغم ما جرى من الاتفاق على وقف إطلاق النار خلال الأيام الماضية.

وتابع” أن معركتنا متواصلة مع الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين في ظل ما نشهده في المسجد الأقصى والشيخ جراح وسلوان والمسجد الأقصى المبارك، وفي الضفة من خلال إطلاق الرصاص الحي والاعدامات بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، وسقوط الشهداء والتدمير الذي نتج على المجزرة في قطاع غزة.

كما ثمن كل الجهود التي توصلت إلى إنجاح جلسة مجلس حقوق الإنسان حول العدوان الاخير، وتشكيل تحقيق لجنة دولية من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه.

الاتحاد العام لعمال فلسطين

بدورها، أوضحت نائب الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين، مي أبو عليا، أنه منذ اللحظة الاولى للعدوان الإسرائيلي على القدس من حي الشيخ جراح والأقصى والذي تلاه عدوان على غزة أدى إلى استشهاد أكثر من ٢٥٠ مواطنا وتدمير منازل ومباني المواطنين، تم التواصل مع الاتحادات الدولية، وكان هناك لقاءات عبر “زووم” مع أكثر من 150 اتحاد عبر العالم عبر عن استنكاره واستعداده الكامل واللامحدود للوقوف الى جانب شعبنا، كلا في دولته.

وأضافت، أنه بتوجيه من الرئيس محمود عباس، وفي إطار منظمة التحرير قمنا بحشد الطاقات وكل الجهود من أجل دعم والتضامن مع شعب فلسطين، بالشراكة ما بين الاتحاد العام لعمال فلسطين، والاتحاد الدولي والعالمي لنقابات العمال.

وقالت، إن الحملة ستقوم على جمع تبرعات عينية خاصة في المجالين الطبي والتربوي بتنسيق مع وزارة الخارجية من خلال دائرة التنظيم الشعبي في منظمة التحرير، والسفارات الفلسطينية، لجمع التبرعات وشحنها وادخالها الى فلسطين، مشيرة إلى أنه يجري العمل على إعداد زيارات لوفود تضامنية لعيادة الجرحى في قطاع غزة وجولات لكافة الأقطار والبلدان من خلال إلقاء بالاتحادات الشريكة والصديقة عربيا ودوليا ضمن الحملة.

كما دعت الأمم المتحدة بتطبيق قراراتها بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف كافة أشكال العدوان الإسرائيلي، مطالبة كافة الهيئات الدولية والأطر الشعبية في العالم بفضح جرائم اسرائيل في كافة انحاء فلسطين.