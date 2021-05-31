الاتحاد الاوروبي يقدم 4 مليون دولار لوزارة التربية والتعليم لتدريب الأساتذة

اعلن الاتحاد الاوروبي اكتمال برنامج تدريب المعلمين قبل الخدمة ضمن برنامج تحسين نوعية التعليم الذي يموله الاتحاد الاوروبي بمبلغ 4 مليون يورو تحت رعاية وزارة التعليم العالي

ووزارة التربية والتعليم العام والذي تنفذه اكسبيرتايس بالشراكة مع فرانس ايدوكيشن انترناشونال ليسهم في المرحلة الثانية في تدريب مئات المدربين والاساتذة المستقبلين والمشرفين و الخبراء التربويون.

وقال بيان للاتحاد الاوروبي انه ولضمان استدامة النتائج فقد أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في السودان روبرت فان دين دوول عن دعم مالي إضافي للبرنامج بقيمة 9 ملايين يورو لأنشطة تدريب المعلمين لمدة 3 سنوات، بدءًا من 1 يونيو 2021.

منظمة

وكانت منظمة خبراء فرنسا قد قامت عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالخرطوم يوم الاربعاء الماضي باستعراض الإنجازات الرئيسة للبرنامج وتسليم المواد الأكاديمية والتدريبية التي تم تطويرها خلال البرنامج إلى حكومة السودان.

واشار بيان الاتحاد الى استمرار التعاون بين الوزارتين خلال هذه الفترة الثانية ليغطي كافة ولايات السودان الثمانية عشرة وبالتالي يستفيد منه جميع الأطفال في السودان.

وأشار سعادة السفير الى اهمية التعليم كحق انساني اساسي واشار الى قلة الموارد التي تخصصها الحكومة حاليا للتعليم في السودان ودعا الى تخصيص المزيد من الموارد في ميزانية السودان لقطاع التعليم حتى تتمكن البلاد من تلبية المعايير الدولية وتوفير التعليم الجيد في كل ارجاء البلاد.

من جهته أشار السيد برتراند كوملين، مدير إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منظمة خبراء فرنسا إلى الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية بين السودان وفرنسا، بالنظر الى المؤتمر الدولي- مؤتمر باريس حول السودان- الذي عقد في منتصف مايو

في باريس لدعم الانتقال السياسي في السودان حيث شدد على أهمية دعم التعليم لتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة في السودان، ونوه الى ان برنامج ( اكيب EQUIP) لأنه يلبي الحاجة الماسة للمعلمين تعزيزا لمهاراتهم المهنية فوق معارفهم الأكاديمية.

وقد اشادت الدكتورة انتصار الزين صغيرون، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق الجيد بين الوزارتين خلال السنوات الثلاث الماضية،

واثنت على كل العاملين من النساء والرجال الذين جعلوا من الممكن تواصل تلك الروح الجماعية العظيمة ابان الثلاث سنوات الماضية. وشددت الوزيرة على ضرورة عدم ترك أي طفل خارج المسير.

يشار الى ان برنامج اكيب 2018-2021 قد حقق نتائج جوهرية تمثلت في تدريب المعلمين قبل الدخول الى الخدمة العامة في تعاون بين خبراء دوليين

وموظفين تعليميين رئيسيين من الوزارتين والمشاركة في بناء وحدات تدريبية لستة مواد (الإنجليزية والعربية والرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا)

وتطوير ممارسات التقييم لتقييم المهارات المهنية للطلاب والمعلمين؛ وتدريب أكثر من 450 مدربًا على استخدام وحدات التدريب وأدوات التقييم في فصولهم الدراسية وفي المدارس.

ويقول بيان الاتحاد الاوروبي ان المرحلة الثانية من مكون تدريب المعلمين بالبرنامج (2021-2024) تسعى إلى تدريب 400 معلم جامعي، و162 مشرفًا ومديرًا، و3000 معلم مدرسة أساسية و10000 طالب- معلم في أكثر من 20 جامعة

و250 مدرسة الى جانب ذلك، ستستفيد الجامعات السودانية من الدعم الفني الذي تقدمه الجامعات الفرنسية، من خلال برامج مثل برنامج ايراسموث Erasmus +، لاقامة الهياكل والآليات التي ستؤدي في النهاية إلى ازدهار البحوث التربوية في السودان.