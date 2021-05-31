السائح يبحث مع السفير الألماني سُبل الدعم الفني والاستشاري

طرابلس 31 مايو 2021م (وال) – استعرض رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السائح” مع سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”، آخر مستجدات المشهد السياسي، وتحضيرات المفوضية للعملية الانتخابية المقررة في ديسمبر القادم.

هذا وناقش الجانبان خلال لقاء عقد اليوم بديوان مجلس المفوضية الدعم الفني والاستشاري الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الألمانية في إطار اهتمام المجتمع الدولي بملف الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحثا سُبل التعاون لتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لتحقيق نجاح يواكب المعايير الدولية للانتخابات ويحقق أعلى مستويات المهنية. (وال)

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