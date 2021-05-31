وزارة العدل تبحث سُبل التعاون مع معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام

طرابلس 31 مايو 2021م (وال)- اجتمع مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل اليوم الإثنين مع وفد من معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام.

هذا وتطرق الاجتماع إلى دعم الوزارة في مجال العدالة الانتقالية من خلال الاتفاق على وضع حزمة من البرامج والأنشطة يتم تنفيذها من طرف المعهد والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

كما بحث الاجتماع البرامج والأنشطة التي ينفذها المعهد لصالح جهاز الشرطة القضائية والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال السنة الحالية وفق أولويات وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية.

وتم الاتفاق على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات لصياغة حزمة من الأنشطة وفق أولويات الوزارة في مجالات العدالة الانتقالية وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

يذكر أن معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام هو معهد مستقل يقع مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن أسسه الكونغرس الأمريكي عام 1984 بهدف منع وحل النزاع الدولي وتعزيز الاستقرار والتنمية بعد انتهاء النزاع وتعزيز القدرات على بناء السلام. (وال)

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