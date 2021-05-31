سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 31 مايو

زاد سعر الدولار في السودان، اليوم الإثنين 31 مايو 2021، لدى البنك المركزي وتعاملات السوق السوداء والبنوك السودانية

وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 416.86 جنيه للشراء و419.98 جنيه للبيع.

وفي تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء)، قفز سعر الدولار إلى 480 جنيها، مقابل 470 أمس.

وبلغ سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند 507.36 جنيه للشراء و510.17 جنيه للبيع.

فيما سجل لدى السوق الموازية (السوداء) 550 جنيها.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي مسجلا 590.88 جنيه للشراء و595.28 جنيه للبيع.

ولدى السوق الموازية بلغ 630 جنيها وبلغ سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 110.03 جنيه للشراء و111.87 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازية زاد إلى 122 جنيها.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي وفق بنك السودان المركزي عند 113.22 جنيه للشراء و114.07 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم لدى السوق الموازية (السوداء) 125 جنيها.

أما الدينار الكويتي فسجل لدى بنك السودان المركزي 1381.03 جنيه للشراء و1391.40 جنيه للبيع.

البنك

ويأتي ارتفاع سعر الدولار في المصارف، رغم إعلان البنك المركزي السوداني، الخميس الماضي، عن تنظيم مزاد ثان للعملات الأجنبية لبيع 50 مليون دولار للبنوك.

وأعلن البنك الدولي عن تمويل عدة مشاريع تنموية في السودان بقيمة 2 مليار دولار خلال 12 شهرا المقبلة.

وقرر مصرف “دويتشه بنك” الألماني استئناف التحويلات المصرفية مع السودان بعد انقطاع دام لأكثر من 15 عاما بفعل الحظر الأمريكي على الخرطوم.

وتأتي الخطوة بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية سريان قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نشره في السجل الفيدرالي والسماح للبلاد بإجراء التحويلات المالية مع كافة دول العالم.

كما شب حريق، الأحد، في مقر مطابع العملة في العاصمة السودانية الخرطوم وألحق أضراراً بمكاتب إدارية ومالية، وفق مصادر رسمية متطابقة.

وأعلنت لجنة تفكيك الإخوان أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع في مباني أكثر مؤسسات الدولة حساسية، وتخضع للمراجعة المالية من قبلها منذ أيام.