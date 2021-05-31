كسلا .. ارتفاع عدد المسجلين في برنامج ثمرات احد اهم مشاريع دعم الاسر

ارتفع عدد المسجلين في برنامج دعم الاسر السودانية (ثمرات) بولاية كسلا الى 60 الف و978 اسرة على مستوى المراكز الثمانية بمحلية كسلا بضفتيها الشرقية

والغربية منذ انطلاقة عمليات التسجيل بالبرنامج حيث بلغ اجمالي عدد المسجلين بالمراكز الاربعة شرق مدينة كسلا 33 الف و 241 اسرة مقارنة بــ27 الف و737 اسرة .

واوضح المشرف العام للبرنامج البراء عبد الرحيم محمد ان ادارة السجل المدني بدات في تنفيذ برنامج الفرق الجوالة على الاحياء لتسجيل المواطنين غير الحاصلين على الارقام الوطنية مبينا ان هذه الخطوة

ستعمل على زيادة اعداد الراغبين في الدخول للبرنامج ومعالجة السواقط بالنسبة للاسر مؤكدا في ذات الوقت ان اللجنة تبذل مجهودات كبيرة عبر مدخلي البيانات لاكمال المرحلة الاولي من التسجيل بالولاية الممثلة في محلية كسلا ومن ثم الانفتاح على المحليات الاخرى .

لجان

واوضح في هذا الصدد ان هنالك تواصلا مع لجان التغيير والخدمات بالمحليات التي يتوقع الدخول اليها خلال الفترة المقبلة فيما يختص بتهيئة المواطنين وحثهم على استكمال بياناتهم ومن ثم الطريقة المثلى لعمليات التسجيل عبر تحديد المواقع بعد التشاور.

وامتدح البراء دور الكوادر الفنية العاملة في مراكز ادخال البيانات وحرصها لانفاذ البرنامج رغم بعض الصعوبات التي تواجههم

خاصة سمالة ضعف شبكات الانترنت في بعض المواقع فضلا عن الدور الكبير للجان التغيير والخدمات بالاحياء المختلفة في تذليل الصعاب التي تواجه العمل