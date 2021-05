أكد إيدين هازارد نجم فريق ريال مدريد على شعوره بالإحباط تجاه رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن صفوف النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هازارد وتطرق خلالها للحديث عن عودة بنزيما لفرنسا، وعن مستقبله في ريال مدريد واحتفاله بلقب تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، حسبما أفاد (جول العربي).

وقال هازارد: “كمشجع لكرة القدم أنا أحب دائمًا أن أشاهد أفضل اللاعبين وأقوى الفرق، وكريم بكل تأكيد ضمن الأفضل في العالم، لقد لعبت معه لعامين وأعلم ذلك”.

وأضاف: “منتخب فرنسا قوي بالفعل، لقد خسرنا نصف نهائي كأس العالم أمامهم، وهو لم يكن يلعب، هم الآن أقوى، وأصعب بالنسبة لنا”.

وقال هازارد: “بالطبع لم أفعل ذلك، أنا ألعب لريال مدريد، وأنا فقط أشعر بالسعادة من أجل أصدقائي”.

وأضاف: “فوق كل شيء لا أفكر سوى في رغبتي بفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا من جديد في الموسم المقبل”.

وقال النجم البلجيكي: “أشعر ببعض الألم، سنرى ما الذي سيحدث مع الفريق الطبي والمدير الفني، ولم ألعب آخر مباراة مع ريال مدريد لأنني كنت أشعر بنفس الشعور”.

ومضى في القول: “أشعر بالكثير من الإحباط، فعلى المستوى الفردي لم أستطع أن أقدم له كل شيء لدي بسبب الإصابة، والأمر كان في غاية الصعوبة”.

وأنهى هازارد كلماته: “زيدان يعلم مدى احترامي له كلاعب وكمدرب، لقد أمضيت عامين رائعين معه، بالرغم من شعوري بالإحباط تجاه عدم تقديم المزيد له، أتمنى أن يتغير ذلك في المستقبل”.

على صعيد آخر، كشف تقرير إسباني، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن مستقبل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط ريال مدريد.

وتلقى هازارد، نصيحة من منتخب بلجيكا بإجراء عملية جراحية، حتى يتمكن من اللحاق بيورو 2020 مع الشياطين الحمر، بينما يفضل ريال مدريد عدم خضوع اللاعب لأي جراحة جديدة.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن برنامج “الشيرنجيتو”، قوله إن ريال مدريد سيتخلص فورًا من هازارد، إذا منح الأولوية لمنتخب بلجيكا والمشاركة في يورو 2020، قبل التعافي تمامًا من إصابته الحالية.

يذكر أن هازارد يعاني من إصابات متكررة منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2019، خلال صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

The post هازارد يشعر بالإحباط بعد رحيل زيدان عن الريال appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ