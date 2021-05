موافقة نجم الدوري الأمريكي لتمثيل منتخب السودان

تلقى منتخب السودان الأول أنباء سارة، يوم الأثنين، بعدما أعلن هاني مختار، نجم ناشفيل الأميركي، موافقته على الانضمام إلى قائمته في أول مناسبة دولية.

ويلعب صاحب الـ “26 عاما” في منافسات الدوري الأميركي منذ يناير الماضي، بعدما خاض تجارب مختلفة في أوروبا، بداية من الدوري الألماني مع هيرتا برلين، ثم بنفيكا البرتغالي، وسالزبورغ النمساوي إضافة إلى بروندبي الدنماركي قبل ارتداء قميص ناشفيل الأميركي.

وقال اللاعب الذي مثل المنتخبات الألمانية في المراحل السنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: للأسف في هذه الأوقات الصعيبة والتي تحف بمخاطر وباء كورونا، يصعب السفر من مكان إلى آخر، ولكنني أعدكم بأن انضم إلى المنتخب الوطني وارتداء الشعار والمشاركة في المحافل الدولية المقبلة، حسبما أفادت (العربية نت).

وكان منتخب السودان قد تأهل إلى كأس الأمم الإفريقية المقبلة، ويسعى اتحاد كرة القدم إلى دعم صفوف المنتخب باللاعبين المحترفين في الخارج، ومن المتوقع أن تشهد القائمة استدعاء أكثر من اسم محترف للاستحقاق القاري المقبل.

وأحرز صانع الألعاب السوداني 8 أهداف في مختلف المنافسات الأميركية خلال 24 مباراة خاضها مع ناشفيل.

بدوره كشف الفرنسي أوبير فيلود، مدرب منتخب السودان، أسرار نجاح هذا المنتخب في التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022، رغم صعوبة المهمة في المجموعة الثالثة.

وضمت مجموعة السودان منتخبات غانا وجنوب إفريقيا وساوتومي، ولكن السودان ضمن التأهل خاصة بعد أن حصد العلامة الكاملة على ميدانه.

واعتبر فيلود في حديثه لموقع “فوتبول 365″، أن قوة المنتخب السوداني تكمن أساساً في صلابة المجموعة، إذ يعول هذا المنتخب على التكامل بين اللاعبين من أجل تجاوز النقائص التي يعاني منها والتغلب على منتخبات قوية تملك عديد العناصر المميزة، ورغم الغيابات نتيجة الإيقاف أو الإصابات فإن المنتخب كان يجد الحلول بفضل هذا التكامل.

وأضاف مدرب منتخب السودان:” منذ تعاقدي مع الاتحاد السوداني، أمكنني برمجة عديد المعسكرات التي ساعدتني على تكوين فكرة عن قدرات اللاعبين، خاصة وأن معظم اللاعبين ينشطون في الدوري المحلي، ولقد كانت هناك رغبة كبيرة من قبلهم في العمل”.

ومضى في القول: “يمكنني القول إن قوة هذا المنتخب الأساسية تكمن في التكامل والتضامن بين اللاعبين وروح المسؤولية التي دفعتهم إلى مضاعفة الجهد وتحقيق هذا الإنجاز الهام”.

The post موافقة نجم الدوري الأمريكي لتمثيل منتخب السودان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ