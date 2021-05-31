رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُشارك في  المنتدى الاقتصادي ليبيا الجديدة بروما

روما 31 مايو 2021 (وال)- شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين، في أعمال المنتدى الاقتصادي بعنوان ليبيا الجديدة المنعقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

وكان في استقباله وزير الخارجية لويجي دي مايو، وعدد من المسؤولين الإيطاليين وممثلين عن شركات متخصصة في تهيئة البنية التحتية وتطوير الكهرباء والطاقة والصحة،

ورافق السيد الرئيس خلال هذه الزيارة كلا من وزراء الخارجية والتعاون الدولي، الداخلية، الاقتصاد، النفط والغاز، الصحة، المواصلات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة وممثلين عن عدد من القطاعات الخدمية الليبية.

ورحب وزير الخارجية الإيطالي في كلمته برئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له، وأكد على عمق العلاقات مع ليبيا وأن حجم التعاون التجاري معها هو الأعلى في المستوى ضمن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، موضحاً أن إيطاليا تريد التخطيط من خلال حكومة الوحدة الوطنية لمستقبل استثماراتها في ليبيا التي يمكن أن تكون بيت القوة الإنتاجية.

من جانبه تحدث السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في هذا اللقاء عن سعادته بوجوده في إيطاليا الصديقة كأول وجهة أوروبية يزورها والتي تربطها بليبيا علاقات تاريخية متينة، مؤكداً أن حضور الوزراء المرافقين دليل على الجدية لتفعيل كافة المشروعات التي تحتاجها بلادنا وحلحلة المشاكل التي تواجه المتوقف منها.

من جانب آخر أكد السيد الدبيبة أن الأمن في ليبيا أفضل من السابق، وهي بحاجة إلى إعادة بناء ولا بد من البحث عن الشركاء للمساعدة موضحاً أن إيطاليا هي من أول الشركاء بقطاعات النفط والأعمار والصحة، لتطوير المستشفيات، وبناء المدارس وتطوير البنية التحتية ورفع معدلات إنتاج النفط لتصل إلى أرقام أكبر. (وال)

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