المركز الديمقراطي العربي ببرلين يُنظم مؤتمر عالمي حول تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية والترجمة والأدب

بنغازي 31 مايو 2021 (وال)- يعتزم المركز الديمقراطي العربي ببرلين، تنظيم مؤتمر عالمي حول تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية والترجمة والأدب، وذلك خلال الفترة من السادس من شهر يونيو وحتى التاسع من ذات الشهر عبر تطبيق الزوم وصفحات التواصل الاجتماعي والنقل التلفزيوني.

هذا وستقام فعّاليات المؤتمر تحت شعار “واقع وتحديات تعليم اللغة الانجليزية .. في مرحلة ما بعد تفشي فيروس كورونا”، بمشاركة العديد من الجامعات الدولية والمراكز البحثية.

والجدير بالذكر أن المؤتمر يترأسه د. يوسف زغواني، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي كلية اللغات، قسم اللغة الإنجليزية وبإشراف جامعة بنغازي . (وال) إ م

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