حمص.. زوجة تشترك مع عشيقها لقتل زوجها والحصول على ثروته

قامت إمرأة متزوجة بمحافظة حمص في سوريا، بالإشتراك مع عشيقها لقتل زوجها وسرقة أمواله، ما أدى إلى وفاة الزوج والقبض على الزوجة وفرار العشيق.

وفي التفاصيل، نشرت وزارة الداخلية السورية، بياناً، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، قالت فيه: “وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حمص السورية، حول العثور على جثة مواطن يدعى (محمد. ب) مصاباً بعدة طعنات سكين بالرقبة في منزله بحي (الغوطة)”.

وأضاف البيان: “تبين أن زوجته المدعوة (غادة . ع) أُسعفت إلى مشفى خاص بعد إصابتها بعدة طعنات وادعت بإقدام 6 أشخاص مجهولين على قتل زوجها وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي ومحاولة قتلها”.

وتابع البيان: إنه “وبعد التحري وجمع المعلومات والأدلة اشتبه فرع الأمن الجنائي في حمص بعلاقة زوجة المغدور بحادثة القتل وبالتحقيق معها ومواجهتها بالأدلة اعترفت بوجود علاقة غرامية بينها وبين قريبها المتواري عن الأنظار”.

وقالت المتهمة: إنها “اتفقت مع قريبها من أجل الحصول على ثروة زوجها بأية وسيلة كانت، حيث تواصت معه عبر تطبيق (الوتس اب) وأعلمها أنه سيحضر برفقة شخصين آخرين لسرقة المبالغ المالية وقتل زوجها”.

وبحسب بيان الداخلية السورية، فإنه “وأثناء خروج المغدور من منزله قاصداً جامع الحي لأداء صلاة الفجر دخل الجاني (قريب الزوجة) إلى المنزل برفقة شخص آخر وأعلمها بوجود شخص ثالث يراقب زوجها وعند عودة زوجها قام بإدخاله بالقوة إلى إحدى الغرف”.

ثم بعد ذلك، “وضع الجاني قطعة قماش على فم الزوجة وكبلها، وبدأ بالصراخ عليها للدلالة على مكان الخزنة التي توجد فيها الأموال، فأشارت إليه لمكانها وقام برفقة شريكه بفتح الخزنة وسرقة محتوياتها ثم اقتادا زوجها إلى الحمام”.

وبعد أخذ الضحية إلى الحمام، “عاد الجاني (قريب الزوجة)، إليها بعد 5 دقائق وفك القيود من يدها، وقام بطعنها عدة طعنات بجسدها ورميها على الأرض ووضع رأسها بوعاء ماء لكي يبعد الشبهات عنها، وبعدها توجهت إلى منزل جارهم الذي قام بإسعافها مع زوجها إلى المشفى”.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المسروقات هي 6.800 دولار أمريكي، و500 ريال سعودي، ومليون و100.000ألف ليرة سورية، ومصاغ ذهبي يقدر وزنه بحوالي 40 غرام عيار (21).

وأكّدت الوزارة، أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليها، فيما تبقى التحقيقات والأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على شركائها المتوارين، لإحالتهم إلى القضاء المختص.

