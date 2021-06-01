وزير خارجية إيطاليا: ملتزمون بتحقيق إستقرار دائم في ليبيا

صرح وزير خارجية إيطاليا بأنهم ملتزمون بتحقيق إستقرار دائم في ليبيا ، جاء ذلك خلال لقاء مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، على هامش منتدى الأعمال الايطالي- الليبي.

واشارت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما، إلى أن دي مايو سلط الضوء بهذا الصدد على “أهمية مسار التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 كانون الاول/ديسمبر 2021 والحاجة ذات الصلة إلى تحديد القاعدة الدستورية في الوقت المناسب واعتماد قانون الانتخابات”.

ومن الجانب الإيطالي-تواصل المذكرة – “تم التذكير أيضًا بأهمية التنفيذ الملموس لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءًا من إعادة فتح طريق سرت – مصراتة الساحلي وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد”

لقاء الدبيبة مع دراغي:

من جانب آخر أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الزيارات المتبادلة بين ليبيا وإيطاليا تجسد الإرادة القوية للتعاون المشترك بين البلدين وإيجاد آليات تنسيق موحدة إزاء التحديات الأمنية المشتركة وتوسيع دائرة المشاركة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع كل الدول الأوروبية وكذلك دول المصدر والعبور.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك حكومة الوحدة عقب لقائه امس الإثنين، نظيره الإيطالي، ماريو دراغي، بالعاصمة الإيطالية روما.

وأعرب الدبيبة عن سعادته بعودة العلاقات بين البلدين بهذه الزيارات الدبلوماسية والوزارية المتبادلة في هذه الفترة القصيرة، الذي يعكس العلاقات الاستراتيجية على كافة الأصعدة، مستندةً على إرادة سياسية للارتقاء بها إلى آفاق أوسع. وعبر عن شكره لإيطاليا والاتحاد الأوروبي على مجهوداتهم لدعم ليبيا في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومساندة التعاون الصحي.

ورحب الدبيبة، بفتح آفاق التعاون الاستثماري والتبادل التجاري خارج نطاق المحروقات في مجال الطاقة المتجددة والثروة البحرية والصناعية وإعادة الإعمار.

وأكد أن ليبيا ينتظرها عمل كبير في مجال إعادة الإعمار والتنمية، وهي ترحب بجميع الشركات من الدول الصديقة والشقيقة للمساهمة في هذا الأمر. وقال، بحسب نص البيان، إن الشركات الإيطالية ستكون أحد أهم هذه الشركات لخبرتها في العمل في ليبيا، وسنعمل على معالجة أي عوائق في هذا الشأن.

وأضاف الدبيبة، أن عودة إنعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين يتطلب التسريع في فتح أجواء الطيران الأوروبي من وإلى ليبيا لأهميته في رفع معاناة المرضى والحالات الطبية الطارئة، وكذلك تخفيف أعباء السفر وتكاليفه على الطلبة الدارسين بالجامعات الإيطالية والأوروبية عامة.

كما أكد الدبيبة حرص الحكومة على الدفع بالتعاون الثنائي واستئناف العمل ضمن اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ بنود معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة عام 2008 لما لهذه الاتفاقية من دور محوري ورائد في تعزيز مفهوم الشراكة وتحقيق التنمية والاستقرار المتوسطي وعموم المنطقة.

وأعرب عن استعداد الحكومة لتوقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وتم تكليف وزيرة العدل لبحث تفاصيلها ومتابعة القضايا المتعلقة بالمسجونين الليبيين في إيطاليا.