تسجيل أول حالة وفاة بالفطر الأسود في العراق

ذي قار ا يونيو 2021 (وال) -أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، أمس الاثنين، عن تسجيل وفاة بـ”الفطر الأسود” في مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وقال مدير عام صحة ذي قار، صدام الطويل، إنه “تم تسجيل إصابة بالفطر الأسود تعود لأحد المتوفين في مدينة الناصرية، مركز المحافظة”.

وأضاف أن “الحالة تم اكتشافها بـ(الصدفة)، أثناء استخراج شهادة الوفاة لشخص توفي نتيجة مضاعفات كورونا”.

الجدير بالذكر أن الفطر الأسود، هو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن، وبدأ الحديث عنها مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع لهذا المرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.(وال ذي قار) س خ.

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