هجوم إرهابي لجماعة “بوكو حرام” يخلف 8 قتلى جنوب شرق النيجر

نيامي 1 يونيو 2021 (وال) -ذكرت وزارة الدفاع في النيجر، أمس الاثنين، أن متمردين من جماعة “بوكو حرام” المتشددة قتلوا ( 4 ) جنود و (4) مدنيين، وذلك في هجوم على بلدة ديفا الصحراوية بجنوب شرق البلاد.

وقالت في بيان صدر السبت إن ما لا يقل عن ( 6 ) مسلحين قتلوا في الغارة التي نفذت يوم الجمعة الماضية.

وهاجم المتمردون ديفا بعد العصر على متن نحو ( 15 ) عربة، وبعد قتال عنيف تمكنت قوات الأمن من صدهم.

يذكر أن تمرد “بوكو حرام”، اندلع في شمال شرق نيجيريا عام ( 2000 )، لكن كثيرا ما يمتد العنف عبر الحدود إلى تشاد والنيجر والكاميرون.

وقتل ( 28 ) شخصا، وأحرق ( 800 ) منزل في منطقة ديفا خلال ديسمبرالماضي، في هجوم حملت “بوكو حرام” المسؤولية عنه.(وال نيامي) س خ.

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