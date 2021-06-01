ليبيا نيوز

هجوم إرهابي لجماعة “بوكو حرام” يخلف 8 قتلى جنوب شرق النيجر

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

نيامي 1 يونيو 2021 (وال) -ذكرت وزارة الدفاع في النيجر، أمس الاثنين،  أن متمردين من جماعة “بوكو حرام” المتشددة قتلوا ( 4 ) جنود و (4) مدنيين، وذلك في هجوم على بلدة ديفا الصحراوية بجنوب شرق البلاد.

وقالت في بيان صدر السبت إن ما لا يقل عن ( 6 ) مسلحين قتلوا في الغارة التي نفذت يوم الجمعة الماضية.

وهاجم المتمردون ديفا بعد العصر على متن نحو ( 15 ) عربة، وبعد قتال عنيف تمكنت قوات الأمن من صدهم.

يذكر أن تمرد “بوكو حرام”، اندلع في شمال شرق نيجيريا عام ( 2000 )، لكن كثيرا ما يمتد العنف عبر الحدود إلى تشاد والنيجر والكاميرون.

وقتل ( 28 ) شخصا، وأحرق ( 800 ) منزل في منطقة ديفا خلال ديسمبرالماضي، في هجوم حملت “بوكو حرام” المسؤولية عنه.(وال  نيامي) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك