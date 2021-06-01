زورق حربي تابع للعدو الصهيوني يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

بيروت 1 يونيو 2021 (وال) -أعلنت مديرية التوجيه السياسي في الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن زورقا حربيا، تابع للعدو الصهيوني، خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة سواحل رأس الناقورة.

وجاء في بيان المديرية، إن الزورق الحربي، توغل في المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي ( 296 ) مترا، ولمدة ( 5 ) دقائق”.

وأضاف: “أقدم عناصر الزورق على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة”.

وأشار البيان إلى أنه “تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.(وال بيروت) س خ.

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