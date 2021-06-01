وزير الخارجية الإيطالي: ليبيا تشهد نقطة تحول حاسمة في عملية الاستقرار السياسي

روما 1 يونيو 2021 (وال) -أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن “ليبيا تشهد نقطة تحول حاسمة في عملية الاستقرار السياسي، وقد حظي المسار نحو السلام والاستقرار الدائم في البلاد بدفعة جديدة”.

وفي كلمة ألقاها بمنتدى الأعمال الإيطالي – الليبي بمشاركة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الذي يزور روما حاليا، قال دي مايو إن “حكومة الوحدة الوطنية هي بالنسبة لنا اليوم محاور يمثل البلد بأسره، ومعها يمكننا ونريد التخطيط للاستثمارات القادمة في كل التراب الليبي”.

وأضاف أن “ليبيا تشهد نقطة تحول حاسمة في عملية الاستقرار السياسي، وقد حظي المسار نحو السلام والاستقرار الدائم في البلاد بدفعة جديدة”.

ولفت إلى أن “إيطاليا لم تتخل أبدا عن ليبيا، حيث واصلت السفارة (في العاصمة طرابلس) دائما العمل حتى في أصعب اللحظات”.

وتابع: “الآن نحن ملتزمون بتعزيز الوجود المؤسسي الإيطالي في ليبيا، من خلال إعادة تفعيل وشيكة للقنصلية العامة في بنغازي وافتتاح قنصلية فخرية في سبها بفزان، وفي الأشهر المقبلة سنعزز تواجدنا في طرابلس مع مكتب ترويجي للشركات الإيطالية وملحق ثقافي في سفارتنا”.(وال روما) س خ.

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