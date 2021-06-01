السعودية.. تنفيذ حكم القتل قصاصا بمواطن قتل آخر بمحافظة القطيف

الرياض 1 يونيو 2021 (وال) -نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصا في جان سعودي بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه بسكين ما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وأشار الداخلية، في بيان لها، إلى أنه “جرى تنفيذ الحكم بالقتل قصاصا في المواطن حسن بن أحمد بن علي آل سليمان على قتله المواطن سعود بن فيصل بن علي آل درويش، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته”.

وأضاف: “بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصا”.

وتابع: “أيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

وأكدت الوزارة على أن الحكم نفذ في حق الجاني الثلاثاء، في سجن القطيف بالمنطقة الشرقية.

وشددت الوزارة في بيانها، على “حرص الحكومة في استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم”، محذرة “كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.(وال الرياض) س خ.

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