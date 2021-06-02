انقاذ 78 مهاجرا إفريقيا بالقرب من السواحل الليبية

طرابلس 2 يونيو 2021 (وال) -تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية مساء أمس الثلاثاء، من إنقاذ (78) مهاجر من الجنسيات الإفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .
وفور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.
وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتم نقلهم جميعا” إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.(وال طرابلس) س خ.
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