انقاذ 78 مهاجرا إفريقيا بالقرب من السواحل الليبية

طرابلس 2 يونيو 2021 (وال) -تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية مساء أمس الثلاثاء، من إنقاذ (78) مهاجر من الجنسيات الإفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .

وفور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتم نقلهم جميعا” إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.(وال طرابلس) س خ.

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