اجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات والوفد المرافق له بالمدير العام للأمن الوطني التونسي

تونس 2 يونيو 2021 (وال) -عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات والوفد المرافق له، بتونس اجتماعا مع المدير العام للأمن الوطني التونسي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، والوفد المرافق له إلي تونس .

حيث جرت أعمال الاجتماع الاثنين الماضي، في جو من التفاهم الأخوي، وأكد الطرفين عن عزمهما المشترك على اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة لمعالجة بعض الإشكاليات القائمة بين الجانبين، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين .

وكان من أبرز ما تم مناقشته بين الطرفين مسألة ( تشابه الأسماء ) وفي هذا الشأن أبدى الجانب التونسي استعداده لمعالجة هذه المسألة مع الجانب الليبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ومن أجل توثيق مقومات التعاون والتكامل البناء، وحرصا على متابعة مجالات التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين .

كم اتفق الجانبين على معالجة حركة النقل بين المعابر الحدودية بين الدولتين، وأتفق الطرفان على ضرورة اتخاذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتسهيل عبور المواطنين والبضائع في الاتجاهين، وبما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في البلدين .

أما فيما يتعلق بتسريع الإجراءات الخاصة بعبور الشاحنات المحملة بالبضائع، والتي لا تحتمل التأخير بطبيعتها، فقد أكد الجانبان على تسريع الإجراءات دون تعطيل.

واتفق كذلك على السماح للمرضي الدين هم في حالات مرضية وغير متحصلين على جوازات سفر، باستعمال جواز سفر مكتوب بخط اليد، نظرا لأوضاعهم الصحية .

أما فيما يخص إقامه المواطنين الليبيين بتونس، فقد أفاد الجانب التونسي بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية المعنية من التقليص من الفترة الزمنية لاستخراج بطاقات الإقامة، وتجديد هذه البطاقات بصفة آلية .

وفي ختام هذا الاجتماع أعرب الجانب التونسي، عن استعداده لتوسيع علاقات التعاون القائمة تجسيدا لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين .

وتوجت أعمال هذه اللجنة بالتوقيع على محضر اجتماع وقعه عن وزارة الداخلية الليبية، عميد بشير أبو القاسم الأمين وكيل الوزارة لشؤون المديريات، وعن وزارة الداخلية التونسية مدير الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، السيد جمال بن سلامة .(وال تونس) س خ.

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