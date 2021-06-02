رئيس المجلس الرئاسي يتلقى دعوة لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا في 23 يونيو الجاري

طرابلس 02 مايو 2021 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الأربعاء، سفير ألمانيا لدى ليبيا السيد أوليفر أوفتشا.

هذا ونقل السيد السفير إلى رئيس المجلس الرئاسي، دعوة موجهة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقده في الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري.

ونوه السيد الرئيس لجهود التي بذلها السفير الألماني خلال عمله في ليبيا، قائلا” “بمناسبة انتهاء فترة عمله؛ أنه كان خير ممثل لبلاده، وساهم في إعادة الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار السياسي”. (وال)

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