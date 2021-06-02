وفد الطيران المدني المصري يقوم بزيارة لمطار بنينا الدولي

بنينا 02 يونيو 2021 (وال)- قام الوفد المصري اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية لمرافق مطار بنينا الدولي، رفقة الفريق المكلف من قبل وزير المواصلات، والمكون من مندوبين عن مصلحة الطيران المدني، ومصلحة المطارات، وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية.

هذا وقد عقد اجتماع للوفد والفريق المكلف مع إدارة المطار، كما تم بعد ذلك القيام بجولة لتفقد الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة بالمطار، وذلك استكمالا لباقي زيارة وفد الطيران المصري للمطارات الليبية.

كما تأتي هذه الزيارات تمهيدًا، لاستئناف تسيير رحلات جوية مباشرة بين المطارات الليبية، ومطار القاهرة الدولي. (وال)

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