وزير الإسكان والتعمير : دعم اليد العاملة والشركات التونسية المختصة في المجال العقاري أمر وضروري لإعادة أعمار ليبيا

طرابلس 03 يونيو 2021 ( وال )- شدّد وزير الإسكان والتعمير المهندس ” أبو بكر الغاوي ” على أهمية دعم وجود اليد العاملة والشركات التونسية المختصة في المجال العقاري والإسكان في ليبيا .

هذا وجاء ذلك خلال لقائه أمس الأربعاء المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي LTECC ” صابر بوقرة “، على هامش الاستعدادات لانطلاق فعاليات معرض العمارة والاستثمار العقاري في الفترة من 6 إلى 9 من شهر يونيو الجاري في العاصمة طرابلس.

كما دعا ” الغاوي ” الشركات التونسية المختصة في المجال العقاري والإسكان، إلى استكمال المشاريع المعطلة والمساهمة في إعادة الأعمار في ليبيا خلال الفترة المقبلة. (وال)

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