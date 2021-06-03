شركة الاتصالات الدولية الليبية توقع عقد شراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية

طرابلس 3 يونيو 2021 (وال) -أعلنت شركة الاتصالات الدولية الليبية، إحدى شركات القابضة للاتصالات، عن توقيع عقد شراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية، لتقديم خدمة ( Azure ExpressRoute )، والتي ستغطي احتياجات السوق الليبي.

حيث ستعمل مايكروسوفت العالمي،ة على عرض خدمةAzure Express Route ) )، ضمن منتج شركة الاتصالات الدولية الجديد، والذي يعرف باسم خدمات الربط السحابي الدولي.

وستؤدي خدمة ( Azure Express Route )، إلى إنشاء مسار مباشر و آمن وسريع وذو دقة عالية ، كما سيوفر للزبائن اتصالا مباشرا بأقرب مراكز بيانات لدى شركة مايكروسوفت، مع مستوى أمان أعلى من أي اتصالات اخرى غير أمنه وسهلة الاختراق عبر الإنترنت.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات الدولية، المهندس عادل أبو فارس، أن الخطوة التي قامت بها الشركة ستوسع شبكات الزبائن الخاصة باستخدام الخدمات السحابية، الأمر الذي سيساهم في تغطية احتياجاتهم الأساسية في سوق العمل، بما في ذلك النسخ الاحتياطي.

وأبدى المدير الإقليمي لشركة مايكروسوفت، المهندس نزار الهدار، إلى تطلع الشركة إلى زيادة تمكين شركائها وزبائنها في السوق الليبي، ليكونوا على اتصال آمن وبكفاءة عالية وفاعلية أكبر.

يشار إلى أن شركة الاتصالات الدولية، هي أول من استخدم خدمة ( Azure Express Route ) مع شركة مايكروسوفت لمدة عام كامل، ووصلت نسبة استخدامها في الشركة إلى ( 85% ). (وال طرابلس) س خ.

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