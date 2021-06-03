اغتيال سياسي من الحزب الهندي الحاكم في كشمير

نيودلهي 3 يونيو 2021 (وال) -أعلنت الشرطة الهندية اليوم الخميس، إن مهاجمين مجهولين فتحو النار على سياسي من الحزب السياسي الحاكم في البلاد، ليسقط قتيلا في كشمير المتنازع عليها.

وذكرت الشرطة إن المهاجمين أطلقوا النار على راكيش بانديتا، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، في بلدة ترال الجنوبية، حيث كان يزور صديقا، وأعلن عن وفاته في المستشفى.

وألقت الشرطة باللوم في الهجوم على متمردين يقاتلون ضد الحكم الهندي لعقود، في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، مشيرة إلى أن بانديتا كان لديه سكن مؤمن في مدينة سريناغار الرئيسية بالمنطقة، وكان يحرسه اثنان من رجال الشرطة لكنه ذهب إلى ترال دون حراسه.

وأدان مانوج سينها، المسؤول الإداري الأعلى لنيودلهي في كشمير، وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الهجوم، وقال في تغريدة على “تويتر”: “لن ينجح الإرهابيون أبدا في مخططاتهم الشائنة، وسيتم تقديم المسؤولين عن مثل هذه الأعمال الشنيعة إلى العدالة”، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.(وال نيودلهي) س خ.

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