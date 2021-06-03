رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع المبعوث الأممي يان كوبيش آخر تطورات الأمنية والسياسية

طرابلس 03 يونيو 2021 (وال)- استقبل السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الخميس بطرابلس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة – رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد “يان كوبيش”.

هذا وبحث اللقاء آخر تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وسُبل دعم الأمم المتحدة والبعثة للمصالحة الوطنية، وفتح الطريق الساحلي بالتنسيق مع اللجنة العسكرية 5 + 5.

كما تم التأكيد على أهمية سحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من كامل الأراضي الليبية، ودعم الاستحقاقات القادمة للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري.

من جهته، أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بجهود رئيس المجلس الرئاسي في الشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة، قائمة على استيفاء الحقوق والعدالة الانتقالية. (وال)

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