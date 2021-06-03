وزير السياحة والصناعات التقليدية يجتمع مع مدير مكتب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في ليبيا

طرابلس 03 يونيو 2021 (وال)- عقد وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد عبد السلام عبد الله اللاهي اليوم الخميس، اجتماعًا مع مدير المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) مكتب ليبيا، السيد ضياء الدين بوهدرة، بحضور مدير مكتب الصناعات التقليدية السيد ناصر البريكي.

وناقش الاجتماع برامج المنظمة ومشاريعها في ليبيا، ومقترحات التعاون المشترك بين وزارة السياحة ومنظمة (جي إي زد) في مجال بناء القدرات الذاتية، والتنمية المكانية والمستدامة بالشراكة وزارة الحكم المحلي الممثلة في البلديات المدرجة في برنامج عمل المنظمة التابعة لوزارة الاتحادية والتعاون الاقتصادي والتنمية، بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

واتفق الجانبان على إعداد مشروع مشترك للتعاون بين المنظمة ووزارة السياحة في مجال التدريب الخاص بالصناعات التقليدية.

ويستهدف تدريب الكوادر البشرية، وتهيئة الشباب لسوق العمل في مجال في خلق مشاريع في البلديات، من خلال مشروع حاضنات الأعمال في البلديات المزمع إطلاقه في الفترة القريبة القادمة، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.

يذكر أن منظمة (جي إي زد)؛ تقوم بتنفيذ برامج التطوير المشترك بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي في (15) بلدية ليبية، بهدف دعم اللامركزية، ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل. (وال)

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