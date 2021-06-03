محافظ مصرف ليبيا المركزي يستقبل السفير الألماني لدى ليبيا

طرابلس 3 يونيو 2021 (وال)- استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير بمكتبه اليوم الخميس، سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا السيد أوليفر أوفيتشا، تزامنًا مع انتهاء مهامه في ليبيا بحضور نائب السفير، ومسئولة الشؤون السياسية بالسفارة.

هذا وتم خلال اللقاء مناقشة حزمة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجال المالي والمصرفي، كما تطرق اللقاء إلى التعاون مع المصارف الألمانية في العديد من المجالات المشتركة، ومساهمة المصرف المركزي الألماني في دعم وتطوير القدرات البشرية لمصرف ليبيا المركزي. (وال)

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