اجتماع تقابلي بين مفوضية المجتمع المدني ببنغازي ومعهد الولايات المتحدة للسلام

بنغازي 03 يونيو 2021 (وال)- عقد ببلدية بنغازي اليوم الخميس، اجتماعًا تقابليًا بين رئيس مفوضية المجتمع المدني السيدة المستشارة مبروكة بالتمر، ومدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الولايات المتحدة للسلام السيد الدكتور إيلي أبو عون، ومدير برنامج ليبيا – مركز شمال أفريقيا والشرق الأوسط السيد نايت ويلسون والوفد المرافق لهما، بحضور المدير التنفيذي للمفوضية السيد إبراهيم المقصبي.

هذا وجاء اللقاء في إطار تقوية سُبل التعاون والعمل المشترك، وبحث وتوسيع الشراكة في سياق المشاريع الناجحة، وبناء شراكات جديدة في إطار بناء السلام وتعزيز الاستقرار.

يُشار إلى أن يعتبر إن معهد الولايات المتحدة للسلام الذي أسسه الكونغرس الأمريكي عام 1984م، بمثابة المركز الاستشاري له. (وال) هــــ أ/ ر ت

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