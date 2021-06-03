حكومة الوحدة الوطنية توقع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الوفد الأسباني

طرابلس 03 يونيو 2021 (وال)- عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس اليوم الخميس، لقاء موسع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، وعدد من السادة الوزراء، مع الوفد الإسباني الذي يزور ليبيا.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية خلال اللقاء، أن ليبيا تمر بمرحلة جديدة في طريقها نحو الاستقرار، وقد طرحت رؤيتها لتحقيقه عبر مبادرة بأجندة وبقيادة ليبية تنسجم مع أولويات الاتفاق السياسي، وتهدف لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وضمان تقديم الخدمات للمواطنين.

كما شددت الحكومة على ضرورة العمل على تفعيل اجتماعات اللجنة الليبية الإسبانية، لتقييم الاتفاقيات والمشاريع المشتركة، ورفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات، والعمل على فتح المجال الجوي وعودة الرحلات المباشرة بين البلدين.

فيما عبّر فيه الجانب الإسباني؛ عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين، التي تصل إلى (60 )عامًا، وعن دعم بلادهم لاستقرار ليبيا، وأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كان أحد أهم وأولى الخطوات نحو تحقيق الاستقرار.

وأعلن خلال اللقاء عن افتتاح سفارة أسبانيا بطرابلس، وشروعها في تقديم الخدمات القنصلية من تقديم تأشيرات للمواطنين الليبيين خلال أسبوعين، بالإضافة إلى التأكيد على اهتمام الشركات الإسبانية بالعمل في ليبيا في مجالات البناء، والبنية التحتية والصحة، والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وإلى التنمية المكانية لمناطق إنتاج النفط، المستثمرة من قبل شركة ريبسول، وإلى أمكانية رفع معدلات الإنتاج.

في الجانب الصحي، أكد الجانبان على التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا، وتفعيل مذكرات التفاهم، وتم الاتفاق على علاج عدد من الأطفال المرضى بالسرطان في المستشفيات الإسبانية .

في ختام اللقاء، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين للتعرفة الجمركية، والتعاون في مجال التشاور السياسية، وذلك بحضور رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة، ووزراء الخارجية، الاقتصاد والتجارة، النفط والغاز، المواصلات، الصحة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لمجلس الوزراء ورئيس الحكومة، فيما كان الجانب الإسباني ممثلا في رئيس الوزراء السيد بيدرو سانشيز، ووزيرة الخارجية، ووزير الدولة لشؤون التجارة وعدد من المسؤولين. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال