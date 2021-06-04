ليبيا نيوز

اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس رجال الأعمال الليبيين والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الجزائر 04 يونيو 2021 (وال)- وقّع في ختام أعمال منتدى رجال الأعمال الجزائري الليبي ومعرض المنتجات الليبية الجزائرية المصاحب له، التوقيع على  اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس رجال الأعمال الليبيين  والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية  .

ووقع الاتفاقية  رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ” عبد الله الفلاح “،   ورئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية  “سعيدة نقرة ” .

وكان المنتدى والمعرض قد أقيما في الجزائر خلال الفترة من 29  حتى 31 من مايو، بحضور رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة ”  والوزير الأول الجزائري ”  عبد العزيز جراد  “، وعدد من الوزراء والمسؤولين في كلا البلدين الشقيقين .(وال)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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