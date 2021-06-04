الجزائر 04 يونيو 2021 (وال)- وقّع في ختام أعمال منتدى رجال الأعمال الجزائري الليبي ومعرض المنتجات الليبية الجزائرية المصاحب له، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس رجال الأعمال الليبيين والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية .

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ” عبد الله الفلاح “، ورئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية “سعيدة نقرة ” .

وكان المنتدى والمعرض قد أقيما في الجزائر خلال الفترة من 29 حتى 31 من مايو، بحضور رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة ” والوزير الأول الجزائري ” عبد العزيز جراد “، وعدد من الوزراء والمسؤولين في كلا البلدين الشقيقين .(وال)

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